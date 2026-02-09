De A Coruña al Mobile World Congress: la startup de un joven coruñés que empezó con una necesidad propia

Lo que empezó como una idea entre amigos para ayudarse en su propio futuro académico hoy es una startup que competirá a nivel nacional en uno de los mayores escaparates tecnológicos del mundo. Detrás está Miguel López, ingeniero coruñés y cofundador de LinkedScholar, una plataforma que busca que la investigación llegue a todo el mundo de la manera más sencilla.

"Todo nació casi como un juego", cuenta. Él y su compañero Max Tiessler, al que conoció durante sus estudios, participaron muchas veces en hackatones. Un día decidieron hacer uno para ellos mismos. El problema que querían resolver les tocaba de cerca: encontrar contactos en universidades extranjeras que pudieran abrir puertas a estancias, másteres o colaboraciones, para que Max decidiera a dónde irse de Erasmus. Crearon una primera herramienta que cruzaba datos de investigaciones de todo el mundo. Permitía descubrir si algún profesor o investigador de tu entorno conocía a alguien en la universidad a la que querías ir. "Era como tener una presentación indirecta, una forma de no empezar de cero", explica Miguel. Aquello funcionaba, pero mantenerlo costaba dinero y no tenía un modelo de negocio claro.

Los tres socios de LinkedScholar, de izquierda a derecha Pablo, Max Tiessler y el coruñés Miguel López / TUW I²C

Tras hablar con universidades, empresas e inversores, detectaron una necesidad mayor. "Hay mucha investigación que se queda en artículos y no llega a convertirse en tecnología o en negocio". Así evolucionó LinkedScholar hasta convertirse en una plataforma que analiza datos científicos, patentes y desarrollos tecnológicos para conectar lo que investiga la academia con lo que necesita la industria. El equipo se completó con un perfil más centrado en producto y mercado. "A los ingenieros nos encanta desarrollar, pero alguien tiene que salir a validar la idea y hablar con clientes", reconoce Miguel. El impulso más especial llegó en su grupo de amigos, Pablo, con experiencia en producto y en el mundo startup que según asegura "resultó clave". LinkedScholar fue el proyecto mejor valorado del programa Impulsa StartUp de la Cámara de A Coruña. "Cuando el apoyo viene de casa, se siente distinto", afirma.

Ese camino les ha llevado a la final nacional del programa, que se celebrará el 4 de marzo en Barcelona, dentro del 4YFN, el evento para emprendedores ligado al Mobile World Congress. "Más que el premio, valoramos la visibilidad y las conexiones. Poder enseñar lo que hacemos ya es una oportunidad enorme", señala. Sobre su utilidad en la ciudad, lo tiene claro: universidades, empresas e inversores pueden beneficiarse. "Intentamos unir a quien investiga, a quien necesita innovación y a quien financia. Que la ciencia no se quede en un cajón, sino que llegue a la sociedad", asegura.