El éxito de Netflix 'La Reina del Flow' anuncia concierto en A Coruña dentro de su nueva gira

El éxito mundial La Reina del Flow anuncia nueva gira en la que A Coruña será una de sus paradas. El concierto se celebrará en el Coliseum el 27 de junio y las entradas saldrán a la venta este martes, 10 de febrero, a partir de las 12.00 horas.

Después de recalar el pasado año en el Recorda Fest, el show de la serie vuelve a España, esta vez con Charly Flow (Carlos Torres) encabezando el cartel, al que también se suma Yoni Trejos (Jay Torres). Volverán a la ciudad María José Vargas, que interpreta a Yeimi, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/Pez Koi), Drama Key (Juan Palau) y Kevin Bury (Cris Vega).

La Reina del Flow pasó de ser una serie de éxito a convertirse en un auténtico fenómeno internacional, conectado directamente con el auge y la presencia constante de la música latina en todo el mundo. Su universo musical mezcla diversos estilos buscando conectar con públicos de todas las edades.