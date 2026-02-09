El éxito de Netflix 'La Reina del Flow' anuncia concierto en A Coruña dentro de su nueva gira
Las entradas saldrán a la venta este martes
El éxito mundial La Reina del Flow anuncia nueva gira en la que A Coruña será una de sus paradas. El concierto se celebrará en el Coliseum el 27 de junio y las entradas saldrán a la venta este martes, 10 de febrero, a partir de las 12.00 horas.
Después de recalar el pasado año en el Recorda Fest, el show de la serie vuelve a España, esta vez con Charly Flow (Carlos Torres) encabezando el cartel, al que también se suma Yoni Trejos (Jay Torres). Volverán a la ciudad María José Vargas, que interpreta a Yeimi, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/Pez Koi), Drama Key (Juan Palau) y Kevin Bury (Cris Vega).
La Reina del Flow pasó de ser una serie de éxito a convertirse en un auténtico fenómeno internacional, conectado directamente con el auge y la presencia constante de la música latina en todo el mundo. Su universo musical mezcla diversos estilos buscando conectar con públicos de todas las edades.
- “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
- Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
- Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- Desprendimiento de tierra en un acantilado de la playa de As Lapas, en A Coruña