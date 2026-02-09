Grosso Napoletano regalará pizzas este lunes por el Día Mundial de la Pizza

Los amantes de la pizza en A Coruña están de suerte. Con motivo del Día Mundial de la Pizza, que se celebra este lunes 9 de febrero, la cadena Grosso Napoletano ha anunciado un regalo especial: 50 pizzas gratis para los primeros clientes que se acerquen a cada uno de los puntos de venta que tienen en la urbe.

Según anuncia la pizzería, el reparto comenzará a las 20.00 horas y se prolongará hasta fin de existencias en sus establecimientos del número 22 de la Rúa Emilia Pardo Bazán y del centro comercial Marineda City. Los primeros que acudan podrán disfrutar a coste cero de "las auténticas y tradicionales pizzas napolitanas", que la cadena elabora en hornos de piedra con ingredientes importados de Italia.

Pizzas margarita gratis en A Coruña para los primeros afortunados

Con este gesto, Grosso Napoletano quiere "agradecer a los clientes su fidelidad" y "compartir, como manda la tradición italiana, uno de los mayores placeres gastronómicos del mundo", la pizza. La que repartirán esta tarde será una de las más clásicas, la Margherita, una mezcla de mozzarella fiordilatte, albahaca y parmesano sobre una base de tomate San Marzano.

Para elaborarla, la cadena sigue una receta napolitana, con una masa que fermenta hasta 48 horas a partir de un pre-fermento casero, harina de fuerza italiana y un cocinado a altas temperaturas. Cada pizza se hornea menos de 90 segundos a 500 grados, lo que la hace estar lista casi al instante y asegurar que se disfrutará recién hecha.

El proceso puede verse en detalle en uno de sus últimos vídeos publicados en sus redes sociales, en el que anuncian el reparto gratuito con el que festejarán la efeméride de este lunes. A nivel de la provincia, el local también regalará pizzas en Santiago de Compostela, donde tiene un establecimiento ubicado en el número 28 de la Rúa da República de El Salvador.

Serán, en total, cerca de 2.000 pizzas las que la cadena regalará en toda España, donde sus elaboraciones fueron reconocidas como la Mejor Cadena de Pizza Artesanal en el ranking 50 Top Pizza. En 2023 y 2024, además, la firma obtuvo el premio a la Mejor Cadena de Pizza Artesanal del Mundo.