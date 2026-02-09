Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zara en la Super BowlArranca la huelga ferroviariaSin sanciones por el abandono de la cárcel de A CoruñaCrece la población menor de 16 en el área de A CoruñaLa crónica del Dépor - AlbaceteEl Liceo derrota al Barcelona y pinta la OK Liga de verde y blanco
instagramlinkedin

Grosso Napoletano regalará pizzas este lunes por el Día Mundial de la Pizza

La cadena dará 50 pizzas gratis a los primeros clientes que se acerquen a cada uno de sus locales a partir de las 20.00 h

Personal de Grosso Napoletano en el establecimiento de la plaza de Vigo.

Personal de Grosso Napoletano en el establecimiento de la plaza de Vigo. / Iago López

Alicia Pardo

Los amantes de la pizza en A Coruña están de suerte. Con motivo del Día Mundial de la Pizza, que se celebra este lunes 9 de febrero, la cadena Grosso Napoletano ha anunciado un regalo especial: 50 pizzas gratis para los primeros clientes que se acerquen a cada uno de los puntos de venta que tienen en la urbe.

Según anuncia la pizzería, el reparto comenzará a las 20.00 horas y se prolongará hasta fin de existencias en sus establecimientos del número 22 de la Rúa Emilia Pardo Bazán y del centro comercial Marineda City. Los primeros que acudan podrán disfrutar a coste cero de "las auténticas y tradicionales pizzas napolitanas", que la cadena elabora en hornos de piedra con ingredientes importados de Italia.

Pizzas margarita gratis en A Coruña para los primeros afortunados

Con este gesto, Grosso Napoletano quiere "agradecer a los clientes su fidelidad" y "compartir, como manda la tradición italiana, uno de los mayores placeres gastronómicos del mundo", la pizza. La que repartirán esta tarde será una de las más clásicas, la Margherita, una mezcla de mozzarella fiordilatte, albahaca y parmesano sobre una base de tomate San Marzano.

Para elaborarla, la cadena sigue una receta napolitana, con una masa que fermenta hasta 48 horas a partir de un pre-fermento casero, harina de fuerza italiana y un cocinado a altas temperaturas. Cada pizza se hornea menos de 90 segundos a 500 grados, lo que la hace estar lista casi al instante y asegurar que se disfrutará recién hecha.

El proceso puede verse en detalle en uno de sus últimos vídeos publicados en sus redes sociales, en el que anuncian el reparto gratuito con el que festejarán la efeméride de este lunes. A nivel de la provincia, el local también regalará pizzas en Santiago de Compostela, donde tiene un establecimiento ubicado en el número 28 de la Rúa da República de El Salvador.

Noticias relacionadas y más

Serán, en total, cerca de 2.000 pizzas las que la cadena regalará en toda España, donde sus elaboraciones fueron reconocidas como la Mejor Cadena de Pizza Artesanal en el ranking 50 Top Pizza. En 2023 y 2024, además, la firma obtuvo el premio a la Mejor Cadena de Pizza Artesanal del Mundo.

TEMAS

  1. “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
  2. Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
  3. Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
  4. Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
  5. El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
  6. Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
  7. Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
  8. Desprendimiento de tierra en un acantilado de la playa de As Lapas, en A Coruña

Bad Bunny agradece a los trabajadores de Zara en A Coruña el diseño para la Super Bowl: "Este show también fue de ustedes"

Bad Bunny agradece a los trabajadores de Zara en A Coruña el diseño para la Super Bowl: "Este show también fue de ustedes"

Grosso Napoletano regalará pizzas este lunes por el Día Mundial de la Pizza

Grosso Napoletano regalará pizzas este lunes por el Día Mundial de la Pizza

Trasladada al Chuac tras ser atropellada esta mañana en Monelos

Trasladada al Chuac tras ser atropellada esta mañana en Monelos

Estos son los trenes que circularán en A Coruña durante la huelga ferroviaria

Estos son los trenes que circularán en A Coruña durante la huelga ferroviaria

El proceso para castigar al Estado por el abandono de la cárcel de A Coruña, en punto muerto: no hay medidas tras más de medio año

El proceso para castigar al Estado por el abandono de la cárcel de A Coruña, en punto muerto: no hay medidas tras más de medio año

Sentenciado a diez años por violar a su pareja un coruñés con dos condenas por abusar de otras mujeres

Sentenciado a diez años por violar a su pareja un coruñés con dos condenas por abusar de otras mujeres

De A Coruña al Mobile World Congress: la startup de un joven coruñés que empezó con una necesidad propia

De A Coruña al Mobile World Congress: la startup de un joven coruñés que empezó con una necesidad propia

Correos rehabilitará la fachada y la cubierta de su sede central en A Coruña

Correos rehabilitará la fachada y la cubierta de su sede central en A Coruña
Tracking Pixel Contents