La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos

Sindicatos y patronal del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña están convocados a una nueva reunión el jueves, con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, tras un encuentro celebrado este lunes y con convocatoria de huelga indefinida a partir del miércoles por parte de la CIG.

La reunión en esta jornada se ha producido en un contexto de división sindical después de que el sindicato nacionalista acordase fijar una fecha para paros indefinidos si no había un acuerdo.

Esto después de que las asambleas de trabajadores rechazasen mayoritariamente el preacuerdo suscrito por CCOO y UGT con la patronal con mejoras para estas partes en materia salarial y laboral y con "avances mínimos" para la central nacionalista.

Sobre la reunión, en un comunicado, UGT asegura que ha servido para "clarificar y dejar constancia en acta de diversos aspectos del texto negociado, con el objetivo de despejar dudas y evitar interpretaciones malintencionadas para confundir al sector".

El sindicato insiste en que la mesa de negociación continúa "su trabajo" y defiende la "validez jurídica" de aspectos como la cotización de dietas o aplicación de los atrasos "a todos los conceptos, no solo al salario base", cita como ejemplos, junto a cuestiones vinculadas a los acompañantes.

"Se establece un plus de jornada continua de 8 euros/día, aclarando expresamente que no impide el cobro de la dieta de banda horaria ni de cualquier otra dieta existente", expone también para precisar que "el personal que trabaje a jornada partida no percibirá este plus, y continuará cobrando las dietas en los mismos términos que hasta ahora", apostilla sobre otros aspectos del preacuerdo.

Sobre otras cuestiones, sostiene que la jubilación parcial o la incapacidad temporal no estaban incluidos en los puntos objeto de la mediación. Mientras, señala que, en su caso, suspenden la convocatoria de huelga a la espera de una nueva reunión el jueves, aunque la CIG planteó que hubiese ya otra el martes y que se negociase un acuerdo nuevo.

"Revivir un acuerdo anulado de facto -- sostiene tras la postura en las asambleas de los trabajadores -- empleando el subterfugio de aclaración en el acta, pretende impedir, una vez más, que se aborde una negociación que solucione este conflicto y añade más confusión al sector", señalan.

Además, consideran una "irresponsabilidad" que a estas alturas del conflicto UGT y CCOO "manifiesten en la mesa -- de negociación -- que necesitan dos días tras anular la reunión del pasado viernes", algo que rechazan desde UGT que hubiesen planteado.