Médicos de Urgencias protestan en el Hospital de A Coruña para urgir a la Xunta mejoras laborales

Los facultativos han vuelto a concentrarse este lunes en los principales hospitales de Galicia para denunciar la falta de voluntad negociadora del Gobierno gallego

Entre sus principales reivindicaciones, destacan la exención de guardias de 24 horas para médicos mayores de 55 años

Médicos de Urgencias protestan en el Hospital de A Coruña para urgir a la Xunta mejoras laborales

Médicos de Urgencias protestan en el Hospital de A Coruña para urgir a la Xunta mejoras laborales

RAC

RAC

A Coruña

Médicos de los servicios de Urgencias de Galicia se han concentrado este mediodía a las puertas de distintos hospitales de la comunidad, entre ellos el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), para exigir mejoras en sus condiciones laborales y denunciar la falta de voluntad negociadora de la Xunta, a través de la Consellería de Sanidade.

Los urgenciólogos recuerdan que, desde enero de 2024, vienen reclamando al Ejecutivo gallego que negocie y actualice el convenio que regula sus condiciones laborales, sin que hasta el momento se hayan producido avances significativos.

Los profesionales insisten en que desarrollan su trabajo en condiciones de sobrecarga asistencial y precariedad, con normas laborales que no se han actualizado desde el año 2007.

Entre sus principales reivindicaciones, destacan la exención de guardias de 24 horas para médicos mayores de 55 años; que las labores de investigación, docencia y formación continuada computen dentro de la jornada laboral; y una actualización salarial acorde a la responsabilidad y carga de trabajo.

