De la Marina venezolana a triunfar en el Agra con sus cookies: "Ha sido un cambio drástico"

Para llevar sola una pastelería, se necesita cierta disciplina militar. Hay que tener siempre cookies de reserva en el congelador, controlar los tiempos de horneado y atender a los clientes sin que los cinnamon rolls acaben reducidos a cenizas.

Rebeca Yepez, la nueva repostera del Agra del Orzán, ya tenía gran parte de ese rigor aprendido cuando aterrizó en el barrio. "Yo era ingeniera naval en la Marina de Venezuela y emigramos aquí. Se nos presentó la oportunidad de la noche a la mañana para invertir en este negocio y lo hicimos", dice la joven, en referencia a su nueva pastelería.

Si habla en plural es porque el establecimiento, abierto desde hace unas semanas en el número 46 de la Rúa Rodrigo Alfredo de Santiago, ha nacido con la vocación de ser "una empresa familiar". Un detalle que queda claro desde el mismo rótulo de la tienda, Mery's Sweets, bautizado así por la madre de la propietaria.

Se trata de un homenaje justo, ya que era su progenitora la que "sacaba adelante a la familia haciendo dulces" en Venezuela, aunque la afición repostera se extendió rápidamente por la casa. Empezaron "vendiendo postres a las amistades" y perfeccionando sus habilidades en cursos de pastelería, y acabaron con un coqueto local en el Agra en el que, desde enero, despachan toda clase de caprichos azucarados a los vecinos.

La propuesta de Mery's Sweets incluye algunos de los dulces más populares del mundo, con una herencia venezolana que ha sabido aprovechar. En su expositor pueden encontrarse desde rollitos de pistacho hasta New York cookies y clásicos pasteles de chocolate, pero también ofertas que resultan más exóticas para los coruñeses, como los cachitos de guayaba y queso típicos de su país.

Estos panecillos rellenos son un clásico en Venezuela, donde también se consume uno de los productos estrella del establecimiento: la tarta de tres leches. "Me dicen que tiene un sabor muy diferente a otros lugares, como mis cinnamon rolls. Mi masa no sabe como otras", dice Yepez, que perfeccionó cada receta a través de un largo proceso de ensayo, error y pruebas de textura.

El esfuerzo, cuenta, mereció la pena, porque el local está teniendo un recibimiento cálido en el Agra. A él se acerca diariamente parte de la población venezolana asentada en la ciudad, pero también muchos coruñeses hechizados sin remedio por el olor de los golfeados.

Siempre que Yepez los saca del horno, desaparecen a las pocas horas de la vitrina. "Cuando los empecé a producir no les tenía tanta fe, pero en verdad se me agotan. Y la mayoría de los que se los llevan son españoles", cuenta la repostera sobre este dulce tradicional, una masa de anís rellena de panela y queso, y coronada con frosting.

Por ahora, los conocen sobre todo en el barrio, aunque "la idea es llegar a otra gente" y "abrir más locales" por la ciudad. Su hermana y su madre se unirán en un futuro próximo a esta nueva confitería de A Coruña y será más fácil acometer la empresa, a la que Yepez se lanzó para poder estar más tiempo con su hija.

Confiesa que pasar de las plantas navales a dirigir una tienda de pasteles ha sido "un cambio drástico", pero uno que ha merecido la pena por las facilidades de conciliación que le ofrece. "Decidí irme por otra rama para estar más con ella. A pesar de que la vida a veces te cambia, el mayor orgullo y el mayor propósito es dedicarle tiempo", asegura.