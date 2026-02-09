Los golfeados, el dulce venezolano de moda en A Coruña

Desde la aparición en la ciudad de los New York rolls y los crookies, la repostería coruñesa no ha dejado de innovar en su oferta gastronómica. Así, cada pocos meses, aparece en la ciudad un nuevo dulce dispuesto a conquistar a las masas con sus promesas de novedad y azúcar.

Sorprender es más sencillo cuando las creaciones proceden de otras partes del mundo y no son tan conocidas por los vecinos de la urbe. Como los golfeados, un postre tradicional de Venezuela que ha empezado a popularizarse en el Ventorrillo de la mano de una pastelería recién aterrizada en la zona.

Desde que comenzó a ponerlos a la venta en Mery’s Sweets hace unas semanas, estos pasteles son unos de los primeros en desaparecer del expositor. “Cuando los empecé a producir no les tenía tanta fe, pero en verdad se me agotan. Y la mayoría de los que se los llevan son españoles”, cuenta Rebeca Yepez, propietaria de este establecimiento de la Rúa Rodrigo Alfredo de Santiago.

Así son los famosos golfeados de Mery’s Sweet que triunfan en A Coruña

Los golfeados venezolanos son unos de esos productos hechos con ingredientes sencillos que, en boca, sorprenden. Se trata de una masa de anís rellena de panela y queso, que también corona el dulce en forma de frosting.

Según cuenta Yepez, los vecinos del Ventorrillo se han enamorado de este postre, muy típico en su país natal. Aunque asegura que todos los productos de su pastelería “están funcionando” bien, estas recetas originarias de una de las cunas mundiales del dulce son las que parecen tirar más entre la clientela.

La tarta de tres leches, otro dulce clásico latinoamericano, es otra de esas preparaciones que se colocan entre los productos estrella del local. “Me dicen que tiene un sabor muy diferente a otros lugares, como mis cinnamon rolls. Mi masa no sabe como otras”, dice Yepez, que perfeccionó cada receta a través de un largo proceso de ensayo, error y pruebas de textura.

El esfuerzo, cuenta, mereció la pena, porque el local está teniendo un recibimiento cálido en el Ventorrillo. A él se acerca diariamente parte de la población venezolana asentada en la ciudad, pero también muchos coruñeses que acuden a esta confitería coruñesa para familiarizarse con los sabores del otro lado del Atlántico y disfrutar de dulces más conocidos como el pastel de chocolate, el bizcocho o las cookies al estilo Nueva York.

La historia de Mery’s Sweets, de la Marina venezolana a la repostería

Para llevar sola una pastelería como hace Yepez, se necesita cierta disciplina militar. Hay que tener siempre cookies de reserva en el congelador, controlar los tiempos de horneado y atender a los clientes sin que los cinnamon rolls acaben reducidos a cenizas.

La nueva repostera del Ventorrillo, ya tenía gran parte de ese rigor aprendido cuando llegó al barrio. "Yo era ingeniera naval en la Marina de Venezuela y emigramos aquí. Se nos presentó la oportunidad de la noche a la mañana para invertir en este negocio y lo hicimos", dice la joven.

Si habla en plural es porque el establecimiento ha nacido con la vocación de ser "una empresa familiar". Un detalle que queda claro desde el mismo rótulo de la tienda, Mery's Sweets, bautizado así por la madre de la propietaria.

Se trata de un homenaje justo, ya que era su progenitora la que "sacaba adelante a la familia haciendo dulces" en Venezuela, aunque la afición repostera se extendió rápidamente por la casa. Empezaron "vendiendo postres a las amistades" y perfeccionando sus habilidades en cursos de pastelería, y acabaron con un coqueto local en el Ventorrillo en el que, desde enero, despachan toda clase de caprichos azucarados a los vecinos.

Por ahora, los conocen sobre todo en el barrio, aunque "la idea es llegar a otra gente" y "abrir más locales" por la ciudad. Su hermana y su madre se unirán en un futuro próximo a esta nueva confitería de A Coruña y será más fácil acometer la empresa, a la que Yepez se lanzó para poder estar más tiempo con su hija.

Confiesa que pasar de las plantas navales a dirigir una tienda de pasteles ha sido "un cambio drástico", pero uno que ha merecido la pena por las facilidades de conciliación que le ofrece. "Decidí irme por otra rama para estar más con ella. A pesar de que la vida a veces te cambia, el mayor orgullo y el mayor propósito es dedicarle tiempo", asegura.