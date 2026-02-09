Monólogos, teatro y música para explicar la ciencia, en el Colón

La iniciativa Coruña Comunica Ciencia, de Ceo Aberto, volverá al Teatro Colón desde este miércoles, 11 de febrero, al viernes en forma de monólogos, teatro y música.

En los actos participarán expertos en diversas áreas, como el cirujano Diego González Rivas (que participará en la charla del jueves a las 20.00 horas); la coruñesa experta en inteligencia artificial Alba Meijide (ponente en las microcharlas del jueves a las 17.00 horas), y la matemática y pianista Laura Farré (presente en el recital del miércoles a las 20.00 horas). Asimismo, el director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez, participará junto con equipo técnico municipal en las jornadas de esta semana.

En el acto de presentación de esta edición, celebrado en la mañana del lunes, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, salientó la aportación pedagógica que este evento representa: "Coruña Comunica Ciencia enriquece aún más la programación cultural de nuestra ciudad, que cuenta con un pilar fundamental en nuestra red de Museos Científicos Coruñeses en materia de aprendizaje didáctico".

Las actividades se agrupan en tres horarios: las mañanas para el público escolar, y las tardes y las noches para familias y adultos. Las entradas están a la venta por 2,95 euros por franja horaria. Toda la información está disponible en la web de Coruña Comunica Ciencia.