Los viajeros de A Coruña se arman de paciencia ante los retrasos y cancelaciones por la huelga: "Ya avisé de que llegaba tarde a trabajar"

La estación de San Cristóbal en A Coruña ha amanecido hoy con los pasajeros armándose de paciencia ante los retrasos y cancelaciones ocasionados por la huelga del sector ferroviario. El inicio de la protesta, que se prolongará hasta el próximo miércoles, ha golpeado con dureza el Eje Atlántico, dejando a cientos de usuarios esperando en los andenes. A pesar de los servicios mínimos decretados, la jornada ha estado marcada por una notable falta de puntualidad que ha desbordado las previsiones iniciales de la operadora pública, afectando especialmente a los desplazamientos entre las principales ciudades de la comunidad.

El impacto de la huelga ha ido más allá de la supresión de frecuencias, con retrasos desde primera hora. En A Coruña, el tren de las 9.39 horas registró una salida con 44 minutos de demora debido a la ausencia del personal encargado de preparar el material, mientras que en Vigo el que tenía que salir a las 8.00 horas sufrió un retraso de 75 minutos por el paro en el taller de Redondela.

A preguntas de este medio, fuentes de Renfe reconocen que los retrasos son una consecuencia directa de la transversalidad de la huelga, que afecta a talleres y equipos de revisión esenciales para la seguridad. "Está todo el sector ferroviario en huelga", justifican desde la operadora. Con dos jornadas de protesta todavía por delante, los viajeros coruñeses se preparan para un martes y un miércoles de incertidumbre, donde la única certeza parece ser que llegar puntual a destino será una tarea casi imposible.

Paciencia y resignación en los andenes

La falta de información en tiempo real ha sido la principal queja de los estudiantes en la terminal coruñesa. Andrea, que estudia Fisioterapia y viajaba desde Santiago, lamentaba haber llegado con hora y media de retraso a pesar de haber consultado los horarios con antelación: "No lo esperaba, había mirado con tiempo si salía mi tren y me avisaron por correo solo 20 minutos antes del retraso". Del mismo modo, Mateo y Pablo, alumnos de Inteligencia Artificial en la UDC, perdieron su primera hora de clase tras esperar media hora sin noticias claras, creyendo inicialmente que se trataba de una avería técnica. "Sabíamos que había huelga y que había menos trenes, pero pensábamos que salían en hora".

Laura y Andrei, dos turistas que desconocían que había huelga / Carlos Pardellas

Los trabajadores tampoco han escapado al caos logístico. Alicia, que debía incorporarse a su puesto en Pontevedra a las 12.15 horas, explicaba que "ya avisé de que llegaba a trabajar". Lo hacía mientras esperaba en la cola a la misma hora en la que debía salir el tren de las 11.06 con destino a Vigo. Por su parte, Antía y Jenni, que se desplazaban desde Vigo para trabajar, relataron una espera agónica tras encontrar las puertas cerradas a primera hora de la mañana. "Salió una chica a decir que el tren estaba en el taller. Teníamos que haber llegado a las 9.30 horas". Finalmente, llegaron a su destino con 80 minutos de demora.

El impacto ha alcanzado incluso a quienes visitan la ciudad de paso. Andrei y Laura, turistas latinos realizando un "Eurotrip", vieron cómo sus planes de pasar el día en Santiago se diluían mientras esperaban en San Cristóbal con su equipaje a cuestas. "Veníamos a pasar tiempo con la familia y lo estamos pasando en la estación", comentaban con resignación. Su mayor preocupación ahora es el vuelo que deben tomar mañana a las 6:00 horas, temiendo que las complicaciones ferroviarias a la vuelta de la capital gallega les impidan coger el vuelo desde Alvedro.

A la indignación de los usuarios se ha sumado la voz de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien ha recordado que la competencia ferroviaria cae en el Gobierno central. La regidora manifestó su malestar ante la falta de previsión, señalando que "no se puede cancelar un servicio que conecta las dos áreas más pobladas de Galicia sin ofrecer alternativas por carretera". Rey insistió en que, aunque se ha apostado por el transporte público con fondos europeos, "pero si el objetivo es que más gente utilice el transporte ferroviario, hay que dotarlo de horarios, conexiones e infraestructura, porque si no, no estamos arreglando el problema".

Servicios mínimos

El decreto del Ministerio de Transportes ha blindado el 65% de los trenes de media distancia y el 73% de la alta velocidad para estas tres jornadas. No obstante, en Galicia la situación es especialmente sensible tras un fin de semana en el que se acababan de recuperar las frecuencias con Vigo, suspendidas durante las 72 horas previas por incidencias técnicas. La vuelta a la normalidad ha durado poco, y líneas clave como la de A Coruña-Ourense operarán hoy con servicios garantizados pero insuficientes para cubrir la demanda habitual.

El conflicto hunde sus raíces en una demanda de seguridad estructural. Los sindicatos convocantes exigen un cambio profundo en el sistema ferroviario español tras los recientes accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Reclaman un incremento en las inversiones y, sobre todo, el fin de la externalización de trabajos en empresas privadas, defendiendo un modelo de gestión pública directa que garantice la integridad de las infraestructuras y la seguridad de los pasajeros que las utilizan a diario.