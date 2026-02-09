Piden 17 años de cárcel para un acusado de agresión sexual, exhibicionismo y venta de drogas en A Coruña

El Ministerio Público solicita para un acusado 12 años de prisión por un delito de agresión sexual a varón menor de edad; otro año por exhibicionismo y provocación sexual; y cuatro años y seis meses de cárcel por venta de drogas.

Se trata de unos hechos que, según consta en el escrito fiscal, tuvieron lugar en el domicilio del procesado entre febrero y marzo de 2024, ubicado en el partido judicial de A Coruña. Asimismo, reclama para el joven una indemnización de 3.000 euros.

La vista se fijó para este lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial coruñesa y se acordó su celebración a puerta cerrada.

Además de la pena de privación de libertad, Fiscalía reclama para el encausado, por la agresión sexual, la prohibición de comunicarse y aproximarse a una distancia inferior de 200 metros del menor por un período de 13 años; así como la medida de libertad vigilada durante diez años, entre otras.

En cuanto al exhibicionismo y provocación sexual cometido sobre la víctima menor, el Ministerio Público también solicita libertad vigilada por cinco años. Por el delito contra la salud pública, pide para el acusado una multa de 377,98 euros.