Salvamento Marítimo evacúa a los siete tripulantes de un pesquero a 30 millas de A Coruña y al marinero de otro buque por una emergencia médica

El patrón del 'Itoitz' ordenó a la tripulación dejar el barco debido a que se encontraba muy escorado, y un accidente en el buque Hermanos Soage provocó un herido que tuvo que ser trasladado en helicóptero a tierra

Enrique Carballo

Salvamento Marítimo evacuó este lunes a A Coruña a los siete tripulantes del pesquero Itoitz, que abandonó el barco dado que se encontraba muy escorado, así como a un marinero del buque Hermanos Soage, por una emergencia médica. De acuerdo con el servicio, el patrón del pesquero Itoitz ordenó que la tripulación dejase el buque y se trasladase a una balsa salvavidas. Posteriormente fueron recogidos por el pesquero Abra de Muxía, todos en buen estado.

El Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió a las 10.49 una llamada de este segundo pesquero avisando de que acababa de rescatar a los tripulantes del Itoitz, que se encontraba a unas 30 millas al norte de A Coruña y quedó sin tripulantes y a la deriva. A las 12.28 horas, el helicóptero Helimer 402 realizó la evaluación de los siete tripulantes del barco para llevarlas al aeropuerto de Alvedro, si bien no realizó directamente el recorrido ya que llegó el aviso de que en el buque Hermanos Soage había habido un accidente que había dejado un herido que tenía que ser trasladado. La aeronave recogió al lesionado para llevarlo también a tierra.

FDV

Salvamento Marítimo envió al buque María Pita a la zona en la que se encuentra el Itoitz para "evaluar la situación y continuar con el operativo" de la emergencia, que está coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.

El pesquero Itoitz, que vende en la lonja A Coruña, pertenece a los Hermanos Sar de Muxía, dueños también del palangrero El Cuca, que se dedica a la merluza. Ambas embarcaciones suelen trabajar en Galicia, según fuentes conocedoras.

Salvamento Marítimo evacúa a los siete tripulantes de un pesquero a 30 millas de A Coruña y al marinero de otro buque por una emergencia médica

