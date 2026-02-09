Sentenciado a diez años por violar a su pareja un coruñés con dos condenas por abusar de otras mujeres

La Audiencia Provincial de A Coruña ha sentenciado a catorce años y tres meses de prisión a un hombre que violó y agredió reiteradamente a su pareja, y en una ocasión al hijo de esta cuando era menor de edad y convivían en un piso de la ciudad. Del tiempo de prisión, diez años se corresponden con la agresión sexual, que, según el fallo, fue «continuada». El hombre ya había sido declarado culpable de coaccionar a la víctima y, en 2020 y 2021, recibió dos condenas, que suman trece años de prisión, por agredir sexualmente a otras dos mujeres.

Durante el juicio, el condenado negó «rotundamente», señala la sentencia, que hubiese agredido a la mujer, afirmando que el trato hacia ella era «correcto» y las relaciones sexuales eran «consentidas». Pero la Audiencia Provincial considera probado que el hombre tenía un comportamiento «cada vez más violento y controlador» y llegó a instaurar «un ambiente de control, temor y sumisión» en la vivienda que los dos compartían.

La pareja ya había tenido un vínculo sentimental y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de la ciudad había condenado al hombre, en 2016, a 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad por coaccionarla a ella. Pero ambos retomaron la relación y, durante tres años, hasta el 3 de septiembre de 2019, convivieron en un piso en A Coruña con un hijo de la mujer y, después, con una niña que tuvieron en común, nacida en 2018.

Durante el embarazo, afirma la sentencia, el hombre le decía a su compañera sentimental que si nacía un niño no lo querría; la insultaba, la vejaba afirmando que «le daba asco» y le escupía «prácticamente a diario». Con frecuencia le bloqueaba el paso cuando ella se movía por el piso o intentaba salir de él, le tiraba del pelo y le lanzaba cigarrillos encendidos «que le ocasionaban pequeñas quemaduras». Los actos se volvieron «usuales y repetidos y fueron asumidos por la mujer», que, considera el tribunal, quedó anulada de tal manera que no fue capaz de presentar denuncia o acudir a un centro médico.

Violencia sexual

Los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial incluyen varios actos de violencia física. En una fecha sin precisar, el hombre le pegó «una patada en la sien» a la mujer y en otra ocasión la aferró por el cuello e inmovilizó. Cuando el hijo de ella intentó ayudarla, lo empujó e hizo caer sobre la cuna de la niña. En otra ocasión, lanzó a la víctima contra una puerta y le causó una herida en el rostro.

El hombre vejaba a su pareja jactándose de que tenía relaciones sexuales con otras mujeres «mejores que ella» y la obligaba a tenerlas con él, en algunos casos «tras golpearla». Al menos en un caso «llegó a atarla a la cama para vencer cualquier resistencia» y abusó de ella. Estos comportamientos se produjeron «con habitualidad durante la vida en común». La víctima afirmó que era tal su desesperación que le habló de los abusos al hermano del condenado y a su madre y, «mientras esta calló, el hermano habló» con el hombre y este «dejó de hacerlo».

Noticias relacionadas

La Audiencia Provincial absuelve al autor de los hechos, que ya había sido condenado por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer coruñés por quebrantamiento de condena, de las acusaciones que pesaban sobre él por delito de amenazas leves, pero lo sentencia a dos años de prisión por malos tratos habituales hacia ella. A esto se suman 22 meses y medio por otros tres delitos de malos ratos sobre la mujer; cuatro meses y quince días de prisión por agredir al hijo de ella y los diez años por agresión sexual, para sumar en total catorce años y tres meses. Además, se le imponen 25 días de localización permanente por injurias o vejaciones leves y deberá pagarle a la mujer 20.000 euros por el daño moral ocasionado. n