Un choque múltiple causa retenciones en la entrada a A Coruña por la AP-9

Una colisión entre tres vehículos ha provocado retenciones en la AP-9, en el acceso de entrada a la ciudad de A Coruña, una situación que se mantuvo durante algo más de una hora.

El accidente tuvo lugar sobre las 08.30 horas en el lugar próximo del desvío hacia A Pasaxe al verse tres coches implicados en una colisión, aunque sin heridos.

Esta circunstancia obligó a cortar el carril izquierdo. Al lugar, se desplazaron agentes de la Guardia Civil. También se retiraron los vehículos al arcen para facilitar el acceso de otros coches.