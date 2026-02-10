El Concello de A Coruña ingresó más de 400.000 euros en un trimestre con la nueva tasa turística y espera llegar al medio millón

El Concello de A Coruña empezó a cobrar una tasa de entre 1 y 2,5 euros a los usuarios de hoteles y viviendas de uso turístico el pasado 29 de septiembre, y en el primer trimestre de aplicación de la tasa, según afirmó este martes la alcaldesa, Inés Rey, "a recadación foi de 407.000 euros". La cifra no es definitiva porque aún no han pagado todos los hoteles, aunque sí la mayoría, y en las viviendas de uso turístico hubo "menos colaboración". Cuando todos los establecimientos que deben pagar lo hagan, argumentó, "chegaremos ao medio millón de euros, tal vez algo máis".

La regidora realizó estas declaraciones a la salida de la primera sesión de la comisión de seguimiento de la tasa turística, en la que participa, además del Ayuntamiento, representantes del Puerto, la Federación de asociaciones de vecinos, el Consorcio de Turismo y la patronal coruñesa de hoteles, Hospeco, que ha llevado la tasa a los tribunales. Rey defendió que la tasa sirve para afrontar el coste de servicios como la limpieza o el mantenimiento que se incrementan por la llegada de turistas y que "non deberían recaer sobre os petos dos coruñeses", y señaló que, ante las voces que decían, según afirmó, que "si ponemos la tasa vamos a morir todos", el número de visitantes y pernoctaciones en la ciudad aumentó en 2025 frente a 2024, como ya publicó este diario, mientras bajaba en Santiago y Vigo. Además, la alcaldesa defendió que hubo un alza del 14,5% de pernoctas "especificamente entre setembro e decembro", pese a la aplicación de la tasa.

En los próximos meses, adelantó, se creará un "selo específico da taxa turística" para ofrecer información sobre el sector y los fondos recaudados. Las inversiones que se realizarán con ellos, prometió, se anunciarán "proximamente". También defendió que la tasa se haya empezado a cobrar a los cruceristas este enero afirmando que se aplica "tal e como figura na norma aprobada polo PP na Xunta de Galicia", afirmando que "se alguén non está de acordo" se debería dirigir al Gobierno gallego, si bien la tasa coruñesa se implantó en base a una ordenanza aprobada por el PSOE y el BNG y con la oposición de los populares coruñeses. El cobro a los visitantes "non só non disuade, senon que aumentamos", insistió la regidora, que afirmó que "seguiremos anunciando congresos" y que "nos vindeiros días igual se anuncia algún máis".