Crisis en el Ágora y el Fórum: Serviplus acepta ceder su deuda y el Concello de A Coruña pagará a los trabajadores

El conflicto laboral y de servicio que mantenía en vilo a los trabajadores y usuarios de los centros Fórum Metropolitano y Ágora ha dado un giro importante. La empresa Serviplus ha aceptado finalmente el plan propuesto por el Gobierno local de A Coruña para ceder su deuda, una decisión que permite al Concello intervenir de forma directa. Gracias a este paso, la Administración municipal podrá abonar los salarios pendientes a la plantilla utilizando los fondos que se encontraban retenidos a la concesionaria para garantizar los derechos de los empleados.

Fuentes municipales han confirmado que, de forma paralela al pago de las nóminas, se ha activado un plan para retomar la programación habitual. El Concello ha anunciado que las actividades se retomarán en cuestión de días bajo la gestión de otra empresa de forma temporal. Esta medida transitoria se mantendrá vigente mientras se tramita la nueva licitación del servicio, evitando así que los más de 3.500 ciudadanos afectados sigan privados de las iniciativas de ocio y cultura del Programa Lecer que debieron comenzar el pasado lunes.

Un conflicto que se pudo demorar en los tribunales

La aceptación de Serviplus era el requisito legal indispensable para evitar que el proceso terminase en los juzgados, lo que habría demorado meses el cobro de los salarios. El Gobierno local ya había advertido de que, sin el consentimiento de la concesionaria para transmitir la deuda y la gestión, las herramientas jurídicas eran limitadas. Con este acuerdo, las trabajadoras, que habían mantenido una postura de cautela tras las reuniones previas, ven finalmente una solución en firme a la situación de impagos que denunciaban.

Para materializar estos abonos, el Concello ha solicitado a los afectados que presenten por registro municipal un escrito detallado con las cuantías exactas que la empresa les adeuda de forma individualizada. Este procedimiento busca agilizar el traspaso de fondos desde las arcas municipales directamente a las cuentas de los empleados.

Nuevos pliegos

El Concello ha avanzado que los nuevos pliegos para la licitación definitiva del servicio de ocio y de las escuelas deportivas municipales "saldrán próximamente". El objetivo es regularizar la situación de los contratos que actualmente se prestan en precario y blindar las condiciones laborales de los trabajadores para que no se repitan episodios de impagos. Con este acuerdo, se cierra una crisis que amenazaba con paralizar uno de los pilares de la actividad sociocultural de la ciudad, con más de 3.500 usuarios.

La resolución del conflicto llega tras semanas de presión política y social, con protestas de los trabajadores en María Pita. Desde la oposición, tanto el Partido Popular como el BNG habían criticado duramente la "falta de planificación" del Gobierno municipal, señalando que el contrato de Serviplus se encontraba en situación de precariedad desde mediados de noviembre. Por su parte, la alcaldesa Inés Rey defendió la actuación de su ejecutivo, asegurando que se utilizaron "todos los instrumentos jurídicos" posibles desde el primer momento en que se detectaron los incumplimientos laborales.