Doble protesta de transporte en A Coruña este miércoles: huelga indefinida de bus y paro de algunos maquinistas

Mañana miércoles, los usuarios del transporte en A Coruña se enfrentarán a una jornada de gran incertidumbre. La persistencia de los paros en el sector ferroviario sumada al reinicio de la huelga indefinida de autobuses por parte de la CIG, dificultará los desplazamientos en la ciudad y su área metropolitana y la provincia. El conflicto del tren se mantiene vivo pese al pacto alcanzado por los sindicatos mayoritarios, dejando a los viajeros sin la garantía de servicios mínimos ante la convocatoria de las organizaciones minoritarias.

Aunque UGT, CC OO y Semaf desconvocaron tras negociar con el Ministerio, la CGT y el Sindicato Ferroviario mantienen el pulso hasta el miércoles. Juan Francisco Sánchez Losada, coordinador de CGT, denuncia que fueron excluidos de la mesa de negociación pese a representar al 12% del comité. Al no haber servicios mínimos establecidos para estos paros específicos, la circulación de los trenes depende directamente de si el maquinista asignado decide secundar la protesta, lo que impide a Renfe garantizar un horario fiable.

Trenes afectados este martes

Esta falta de previsión ya se tradujo este martes en la supresión de casi una veintena de trenes en Galicia. En el Eje Atlántico, los servicios que conectan A Coruña con Vigo y Ourense sufrieron cancelaciones, afectando a seis trenes por la mañana y a otros seis por la tarde y por la noche. Renfe comunicó a los afectados mediante mensajes que "no podía garantizar un plan alternativo por carretera", una situación que podría repetirse durante toda la jornada de mañana.

Desde la CGT subrayan que su rechazo al acuerdo no es solo por las formas, sino por la "fragmentación del sistema ferroviario". Sánchez Losada critica que la división de Renfe en cuatro empresas desde 2006 ha roto la comunicación interna, afectando gravemente a la seguridad. Según el sindicato, las incidencias en infraestructuras no se corrigen con agilidad por la falta de fluidez entre departamentos, por lo que reclaman un modelo de "holding" único similar al de Francia o Alemania.

Huelga indefinida de bus

Simultáneamente, el transporte por carretera en la provincia vuelve a tensarse. El sindicato CIG retoma desde hoy la huelga indefinida tras no alcanzarse un acuerdo con la patronal sobre el convenio de transporte de viajeros. Esta paralización afecta a las líneas interurbanas que conectan A Coruña con el resto de la provincia, dejando a miles de usuarios pendientes de una nueva reunión de mediación prevista para este jueves en el Consello Galego de Relacións Laborais.

Mientras los maquinistas críticos mantienen su calendario de paros hasta mañana, se espera que el jueves el servicio ferroviario recupere finalmente la normalidad. No obstante, el conflicto del autobús no tiene un final claro y dependerá de los avances en la mesa de negociación.