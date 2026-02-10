¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de este martes 10 de febrero
Cine, charlas o talleres entre los eventos en la ciudad
Ciclo de cine sobre un director japonés
20.00 horas | La Filmoteca de Galicia organiza un ciclo dedicado al director japonés Hiroshi Shimizu. Este martes proyecta The Masseurs and a Woman, una cinta sobre dos masajistas ciegos que conocen a una misteriosa mujer.
Filmoteca de Galicia
Charla de Felipe Senén sobre el Carnaval
18.00 horas | El escritor, museólogo, arqueólogo e historiador, Felipe Senén, dará una charla sobre la historia del Carnaval en Galicia titulada As tradicións do Antroido en Galicia. La conferencia está organizada por la Asociación de Amas de Casa.
Sporting Club Casino
Arranca un ciclo de conferencias
19.30 horas | La Real Academia Galega de Belas Artes da inicio al ciclo de conferencias ‘Vivenda colectiva s.XX: A Revolución Social’. La primera será A política efectiva: A Viena roxa y será impartida por la arquitecta Luz Paz.
Real Academia Galega de Belas Artes
Cuentos y talleres de Entroido
18.00 horas | Los más pequeños pueden disfrutar del Entroido con actividades en Galgo Azul. Con un precio de dos euros, este martes ofrecen cuentacuentos y también un taller que tratará sobre esta celebración.
Galgo Azul
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
- Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
- Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
- Desprendimiento de tierra en un acantilado de la playa de As Lapas, en A Coruña