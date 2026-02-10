Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de este martes 10 de febrero

Cine, charlas o talleres entre los eventos en la ciudad

Felipe Senén en el Pico Sacro

Felipe Senén en el Pico Sacro / LOC

RAC

Ciclo de cine sobre un director japonés

20.00 horas | La Filmoteca de Galicia organiza un ciclo dedicado al director japonés Hiroshi Shimizu. Este martes proyecta The Masseurs and a Woman, una cinta sobre dos masajistas ciegos que conocen a una misteriosa mujer.

Filmoteca de Galicia

Charla de Felipe Senén sobre el Carnaval

18.00 horas | El escritor, museólogo, arqueólogo e historiador, Felipe Senén, dará una charla sobre la historia del Carnaval en Galicia titulada As tradicións do Antroido en Galicia. La conferencia está organizada por la Asociación de Amas de Casa.

Sporting Club Casino

Arranca un ciclo de conferencias

19.30 horas | La Real Academia Galega de Belas Artes da inicio al ciclo de conferencias ‘Vivenda colectiva s.XX: A Revolución Social’. La primera será A política efectiva: A Viena roxa y será impartida por la arquitecta Luz Paz.

Real Academia Galega de Belas Artes

Cuentos y talleres de Entroido

18.00 horas | Los más pequeños pueden disfrutar del Entroido con actividades en Galgo Azul. Con un precio de dos euros, este martes ofrecen cuentacuentos y también un taller que tratará sobre esta celebración.

Noticias relacionadas

Galgo Azul

