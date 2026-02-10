Luz verde a la promoción de 11 viviendas de alquiler asequible en A Coruña

La entidad estatal Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha adjudicado la redacción del proyecto para la construcción de un nuevo edificio de 11 viviendas destinadas al alquiler asequible en A Coruña, concretamente en el número 24 de la calle Adelaida Muro, en una parcela de 371 metros cuadrados.

La adjudicataria de los trabajos, que incluyen el proyecto básico y de ejecución, ha sido la firma Consultora de Ingeniería y Empresa S.L., por un importe total de 73.716 euros (impuestos excluidos).

Un diseño integrado y eficiente

Según explican desde la entidad estatal, la propuesta seleccionada destaca por su "elevada calidad arquitectónica" y su capacidad para integrarse en el entorno de la zona. El edificio contará con cuatro plantas y una planta baja que se reservará para garajes, accesos y elementos comunes.

Más allá de la estética, el proyecto técnico pone el foco en la modernización de los procesos constructivos. Por un lado, la industrialización, donde se valorará la aplicación de soluciones innovadoras que permitan reducir los plazos de ejecución de la obra. También la sostenibilidad con un diseño que incorporará técnicas bioclimáticas y medidas para la reducción del consumo de agua, buscando un mínimo impacto ambiental. El proyecto también destaca por la experimentación y la propuesta ha sido premiada por su nivel de innovación y aplicación de soluciones técnicas de vanguardia.

Vivienda protegida "para siempre"

Esta promoción no será una medida temporal. Las 11 viviendas de Adelaida Muro se integrarán de forma permanente en el parque estatal de vivienda asequible gestionado por Casa 47.

La entidad estatal subraya que su labor en este proyecto abarca el ciclo residencial completo, desde la gestión del suelo y la edificación hasta la futura entrega de llaves y la gestión posterior del alquiler. El objetivo final es blindar el acceso a una vivienda digna en la ciudad frente a las fluctuaciones del mercado inmobiliario.