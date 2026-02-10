El operativo policial de A Coruña en el que murió una persona en 2023, visto por los sindicatos: respaldan a los policías, pero advierten de que estaban solos

El día de Navidad de 2023, dos agentes de policía intentaron detener a un hombre con problemas mentales en una finca de Agrela, y uno de ellos acabó disparándole mientras perdía el equilibrio y caía cuando el varón, según considera probado el juzgado que investigó el caso, se dirigía hacia él con una barra de hierro en alto. La víctima recibió cinco tiros y murió, pero el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña considera que el policía que realizó los disparos no es culpable de homicidio imprudente y sobreseyó el caso, si bien tanto la familia del fallecido como la asociación Sos Racismo han anunciado que recurrirán, pero indica que hubo "deficiencias en el operativo de ese día" y señala que el jefe que lo dirigía conocía que el hombre sufría trastornos mentales. La Policía Nacional de A Coruña no ha querido realizar una evaluación de la operación, y se remite al auto de sobreseimiento, pero dos sindicatos policiales con presencia en la ciudad, aunque defienden la actuación de los agentes, señalan que no había más policías disponibles para realizar la intervención con más garantías, y que la situación podría haber cambiado con más personal.

Según el juzgado, los agentes se dirigieron al varón "con una cierta agresividad", pero intentaron hablar con él y usar un táser antes de recurrir a los disparos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) defiende la actuación de los agentes, y consideran que el que realizó los disparos actuó cuando se vio amenazado en su integridad física, después de haber intentado otras formas de solucionar la situación. Los problemas mentales del varón que falleció, señalan, no tenían por qué ser conocidos por los agentes que intervinieron, y "todo lo que sabían de este hombre era por otras dotaciones", que lo habían trasladado en otras ocasiones al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, señala el sindicato, que afirma que era un hombre "muy agresivo". Y la central sindical también indica que los dos agentes tuvieron que acometer el arresto sin apoyo porque ese día no había un mayor número de agentes en las calles.

De acuerdo con la central sindical, que ha pedido en varias ocasiones durante los últimos años ampliar las plantillas del 091 en A Coruña, otras patrullas estaban comprometidas con traslados judiciales. “Se actuó conforme a protocolo de principio a fin”, insisten desde el SUP, con “avisos verbales, uso de la táser que no funcionó porque llevaba mucha ropa y no le entraron los ganchos”, y el agente disparó ante un “peligro inminente contra su vida” cuando no quedaba más remedio.

La Confederación Española de Policía (CEP) afirma que la actuación de los agentes fue "impecable" y que hicieron uso de los medios de los que disponían de forma "gradual, proporcionada y adecuada". Pero "si se puede reprochar algo es la falta de efectivos policiales y más medios en las calles de A Coruña". El sindicato lleva "años denunciando las carencias de personal policial", y señala que las intervenciones se pueden hacer "de diferente manera" si hay más agentes. "No es lo mismo que intervengan en una actuación dos agentes que cuatro o seis", señala la CEP, que indica que un elevado número de policías puede evitar las agresiones.