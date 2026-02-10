La plataforma petrolífera Noble Voyager, con una dimensión de dos campos de fútbol, retira sus hélices en Langosteira
La Autoridad Portuaria destaca el mantenimiento y reparación de grandes buques como nueva línea de actividad en el puerto exterior
El puerto exterior de punta Langosteira acoge desde el pasado 21 de enero a la plataforma petrolífera Noble Voyager, un gigante de 228 metros de eslora, equivalente en longitud a más de dos campos de fútbol profesionales. Se encuentra atracado para retirar sus hélices de propulsión, lo que le permitirá reducir su calado para garantizar el acceso al astillero de Navantia, Ferrol, a donde se trasladará esta misma semana. Tras finalizar el proceso, coordinado por Berge Marítima S.L., volverá al puerto de Langosteira para reinstalar las hélices y llevar a cabo la puesta a punto final.
La capacidad operativa del puerto exterior permite acoger buques de gran porte, plataformas petrolíferas, así como operaciones especializadas y complejas. Desde su entrada en funcionamiento en 2012, estas instalaciones han recibido a un total de 13 buques para realizar trabajos de mantenimiento y reparación, lo que supone una nueva línea de negocio para la infraestructura portuaria.
“Esta tendencia creciente evidencia las posibilidades comerciales asociadas a la reparación naval en el puerto exterior, un ámbito que complementa la actividad logística e industrial ya consolidada”, destaca la Autoridad Portuaria. Subraya, además, que el aumento de escalas vinculadas a reparaciones también refuerza la creación de sinergias con empresas del sector, lo genera oportunidades de empleo especializado en el área metropolitana de A Coruña.
Consolidación de tráficos
La Autoridad Portuaria cifra en ocho millones de toneladas las mercancías cargadas y descargadas entre 2024 y 2025, mientras que desde 2012 se han rebasado los 40 millones de toneladas. Este volumen de tráficos consolida al puerto exterior de punta Langosteira como la primera dársena de Galicia tanto en volumen como en movimiento de mercancías.
