El PP pedirá en el pleno un nuevo cuartel para la Policía Local de A Coruña

El grupo municipal del PP defenderá una moción en el pleno de este jueves para reclamar que la Policía municipal «tenga un cuartel moderno y en condiciones». El portavoz de la agrupación local, Miguel Lorenzo, señala que es necesario aumentar la seguridad ciudadana y que «por eso me he comprometido a recuperar la Policía de Barrio y a incorporar más medios humanos y más y mejores medios materiales, entre otros, un nuevo cuartel», adaptado al «siglo XXI», pues el actual carece de espacio y de accesibilidad universal.

Los populares también defenderán una moción de apoyo a los trabajadores de las concesionarias municipales, señalando que los actuales problemas con el Programa Lecer se suman a otros impagos como los de las escuelas deportivas el año pasado, o los conserjes de instalaciones deportivas antes de ellos. El PP pide una auditoría «social y laboral de todos los contratos de servicios» entre otras medidas.