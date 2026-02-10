Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

El cielo estará nuboso este miércoles en A Coruña, con lluvias abundantes y de carácter tormentoso. Además, estará activada la alerta naranja por temporal costero, con olas que podrán llegar a los ocho metros durante la tarde, y vientos de hasta 100 km/h.

Galicia continúa en la influencia de un área depresionaria situada al norte, con una fuerte circulación del suroeste, de modo que se esperan cielos nubosos, con lluvias fuertes y tormentosas a partir de la tarde.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, y las máximas se mantendrán sin cambios. Los termómetros oscilarán entre los 13 y los 17 grados. Los vientos soplarán fuertes del oeste-suroeste, fuertes en general, muy fuertes en el litoral norte y noroeste.

Cargando previsión del tiempo...

Jueves 12

Seguirán los cielos nubosos, con precipitaciones y valores similares en cuanto a las temperaturas. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 16 grados. Seguirá activada la alerta naranja en el litoral por mar combinada del noroeste, con olas de ocho metros.

Viernes 13

Continuarán los cielos nublados, con chubascos tormentosos. Los termómetros marcarán mínimas de 9 grados y máximas de 14.

Sábado 14

Se esperan cielos cubiertos y con precipitaciones. Las temperaturas irán de los 10 grados de mínima a los 13 de máxima.

Domingo 15

Se intensificará la nubosidad y continuarán las lluvias. Se esperan temperaturas de entre 11 y 15 grados.

Lunes 16

Se mantendrán las nubes y las precipitaciones. Los termómetros se moverán entre los 13 y los 16 grados.

Martes 17

Se esperan cielos nubosos y lluvias débiles. Las temperaturas irán de los 12 a los 14 grados.

Miércoles 18

Las nubes de la mañana darán paso a la apertura de algún claro durante las horas centrales del día. Las lluvias se mantendrán y los termómetros oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 13 de máxima.

Jueves 19

Se esperan cielos mayormente nublados, aunque con algún claro en la segunda mitad de la jornada. Continuarán las lluvias y los termómetros se moverán entre los 9 y los 12 grados.

Viernes 20

Cesarán las lluvias y el cielo estará parcialmente nublado. Las temperaturas irán de los 7 a los 13 grados.

Sábado 21

Regresarán las precipitaciones y se incrementará la nubosidad. Los termómetros marcarán mínimas de 9 y máximas de 14 grados.

Domingo 22

Los cielos estarán cubiertos, con chubascos, y temperaturas de entre 12 y 15 grados.

Noticias relacionadas

Lunes 23

Continuarán los cielos cubiertos, y los termómetros se moverán de los 12 a los 14 grados.