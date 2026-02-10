Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El surf de A Coruña se reivindicaViviendas de alquiler asequible en A CoruñaReforma de Atención PrimariaTala en Oleiros para una nueva urbanizaciónHuelga de buses interurbanos en A CoruñaBono Emancípate
instagramlinkedin

Previsión del tiempo en A Coruña

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo.

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo. / Carlos Pardellas

RAC

El cielo estará nuboso este miércoles en A Coruña, con lluvias abundantes y de carácter tormentoso. Además, estará activada la alerta naranja por temporal costero, con olas que podrán llegar a los ocho metros durante la tarde, y vientos de hasta 100 km/h.

Galicia continúa en la influencia de un área depresionaria situada al norte, con una fuerte circulación del suroeste, de modo que se esperan cielos nubosos, con lluvias fuertes y tormentosas a partir de la tarde.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, y las máximas se mantendrán sin cambios. Los termómetros oscilarán entre los 13 y los 17 grados. Los vientos soplarán fuertes del oeste-suroeste, fuertes en general, muy fuertes en el litoral norte y noroeste.

Cargando previsión del tiempo...

Jueves 12

Seguirán los cielos nubosos, con precipitaciones y valores similares en cuanto a las temperaturas. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 16 grados. Seguirá activada la alerta naranja en el litoral por mar combinada del noroeste, con olas de ocho metros.

Viernes 13

Continuarán los cielos nublados, con chubascos tormentosos. Los termómetros marcarán mínimas de 9 grados y máximas de 14.

Sábado 14

Se esperan cielos cubiertos y con precipitaciones. Las temperaturas irán de los 10 grados de mínima a los 13 de máxima.

Domingo 15

Se intensificará la nubosidad y continuarán las lluvias. Se esperan temperaturas de entre 11 y 15 grados.

Lunes 16

Se mantendrán las nubes y las precipitaciones. Los termómetros se moverán entre los 13 y los 16 grados.

Martes 17

Se esperan cielos nubosos y lluvias débiles. Las temperaturas irán de los 12 a los 14 grados.

Miércoles 18

Las nubes de la mañana darán paso a la apertura de algún claro durante las horas centrales del día. Las lluvias se mantendrán y los termómetros oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 13 de máxima.

Jueves 19

Se esperan cielos mayormente nublados, aunque con algún claro en la segunda mitad de la jornada. Continuarán las lluvias y los termómetros se moverán entre los 9 y los 12 grados.

Viernes 20

Cesarán las lluvias y el cielo estará parcialmente nublado. Las temperaturas irán de los 7 a los 13 grados.

Sábado 21

Regresarán las precipitaciones y se incrementará la nubosidad. Los termómetros marcarán mínimas de 9 y máximas de 14 grados.

Domingo 22

Los cielos estarán cubiertos, con chubascos, y temperaturas de entre 12 y 15 grados.

Noticias relacionadas

Lunes 23

Continuarán los cielos cubiertos, y los termómetros se moverán de los 12 a los 14 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
  2. “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
  3. La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos
  4. Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
  5. Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
  6. El Concello de A Coruña ordena al dueño de un edificio de las galerías de la Marina tomar 'medidas urgentes' ante la caída de piezas a la calle
  7. Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
  8. El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia

Doble protesta de transporte en A Coruña este miércoles: huelga indefinida de bus y paro de algunos maquinistas

Doble protesta de transporte en A Coruña este miércoles: huelga indefinida de bus y paro de algunos maquinistas

Cómo aprovechar los puentes de 2026 en A Coruña: más de un mes de vacaciones usando solo 8 días

Cómo aprovechar los puentes de 2026 en A Coruña: más de un mes de vacaciones usando solo 8 días

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Crisis en el Ágora y el Fórum: Serviplus acepta ceder su deuda y el Concello de A Coruña pagará a los trabajadores

El viento y el oleaje obligan a activar la alerta naranja en A Coruña

El viento y el oleaje obligan a activar la alerta naranja en A Coruña

Avanza la promoción de 11 viviendas de alquiler asequible en A Coruña

Avanza la promoción de 11 viviendas de alquiler asequible en A Coruña

El surf de A Coruña se reivindica: «La alerta naranja implica precaución, no prohibición absoluta»

El surf de A Coruña se reivindica: «La alerta naranja implica precaución, no prohibición absoluta»

El PP pedirá en el pleno un nuevo cuartel para la Policía Local de A Coruña

El PP pedirá en el pleno un nuevo cuartel para la Policía Local de A Coruña
Tracking Pixel Contents