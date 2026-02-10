El tiempo en A Coruña: lluvia y una alerta roja a la vista

A este invierno no se le agota el surtido de borrascas que lo convierten en uno de los más lluviosos de las últimas décadas en muchos concellos de Galicia donde a estas alturas ya se han batido récords de precipitaciones, y eso que apenas hemos rebasado el ecuador de la estación. Los temporales con nombre propio de las últimas semanas -desde Goretti hasta Marta pasando por Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y Leonardo-- han dejado además un amplio catálogo de alertas meteorológicas de todos los colores en las cuatro provincias gallegas y A Coruña no ha sido ajena a esta circunstancia a lo largo de un enero plagado de avisos por viento y oleaje en el litoral coruñés.

Febrero ha comenzado también con una situación atmosférica de gran inestabilidad y por ahora esta situación no va a cambiar. Hoy martes, 10 de enero, tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteogalicia tienen activado un aviso naranja en el litoral de A Coruña por rachas de viento que pueden superar los 60 km/h y olas de hasta 6 metros.

Además hoy hay aviso amarillo en el oeste de A Coruña por lluvias que pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Y mañana miércoles el tiempo se complica toavía un poco más. Para este 11 de febrero Meteogalicia ha activado una alerta roja en la costa oeste de A Coruña y Costa da Morte por olas de más de 8 metros. El viento arreciará y la jornada arrancará con alerta de nivel naranja tanto en el litoral como en tierra por rachas de viento que pueden alcanzar los 100 km/h. Además Meteogaliia avisa de alerta amarilla por lluvias que pueden dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas. El nivel máximo de alerta por oleaje llegará al final del día, a partir de las 21.00 horas, y se mantendrá como mínimo hasta el final de la jornada.

Para el jueves día 12 la Aemet mantiene aviso naranja en la franja litoral de A Coruña por olas de hasta 8 metros --la altutra de ola bajará prvisiblemente hasta máximos de 6 metros a lo largo del día-- y rachas de viento que superarán los 60k km/h. Y los chubascos vuelven a completar el cóctel de fenómenos que marcan el día a día de esta temporada invernal en A Coruña, con temperaturas que hasta el viernes se mantendrán en valores relativamente suaves --con mínimas de 14 ó 13 grados, por ejemplo, tanto hoy como mañana, y máximas que alcanzarán los 16 ó 17 grados-- pero que caerán de cara al fin de semana, tanto que la mínima prevista por la Aemet para el sábado día 15 se desplomará hasta marcar solo 7 grados, es decir, la mitad de la mínima pronosticada para hoy. Este día las máxima será de 13 grados y el domingo los termómetros seguirán en valores parecidos.

Hasta entonces, el panorama meteorológico continúa marcado por una alta probabilidad de lluvias prácticaente para todo lo que queda de semana. El sábado es el único día en el que tanto la Aemet como Meteogalicia prevén una tregua de las precipitaciones. Se espera que durante la jornada del 15 de febrero se abran algunos claros. El domingo día 16 volverán los chubascos y el adelanto de la predicción de Meteogalicia para los primeros días de la próxima semana de nuevo avanza la entrada de frentes lluviosos y tiempo inestable.