Trenes cancelados e incidencias en A Coruña este martes pese a estar desconvocada la huelga

La circulación ferroviaria en Galicia está sufriendo este martes incidencias y cancelaciones de trenes pese a que los sindicatos mayoritarios desconvocaron la huelga tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

Los usuarios de algunos de los trenes de Media Distancia que recorren el eje atlántico en hora punta, que muchos utilizan para ir a trabajar o a estudiar, se encontraron esta mañana con que su tren había sido cancelado.

"Como consecuencia de una incidencia operativa derivada de la huelga, tu tren no va a circular y no podemos garantizar un plan alternativo por carretera", recoge el mensaje enviado por Renfe a los afectados.

Entre los trenes cancelados, en la estación de Vigo Urzaiz se suspendieron los servicios que salían a las 6:34 y a las 8:00 con destino A Coruña, y lo mismo ocurrió con los trenes que partían de A Coruña a las 9:00 y a las 11:00 (sobre este hay aviso) hacia Vigo. También hay cancelaciones en la estación de Ourense.

"Se mantienen habilitados cambios y anulaciones gratuitos. Lamentamos las molestias que esta situación te pueda originar. Estamos trabajando para restablecer la normalidad del servicio lo antes posible. Gracias por tu comprensión", señaló Renfe en su mensaje a los usuarios.

Retrasos e incidencias

Además de las cancelaciones, otros servicios circulan con retrasos e incidencias.

Es el caso del servicio regional entre A Coruña y Vigo Guixar, en el que el tramo entre Santiago y Vilagarcía se realiza por la vía de alta velocidad, por lo que los pasajeros con destino Osebe, Padrón, Pontecesures y Catoira tienen que realizar la parte final de su viaje por carretera.

El domingo, Renfe había informado de que una parte de ese servicio se realizaría por la vía de alta velocidad porque en la convencional quedaban por retirar árboles que habían caído por el temporal.

Los sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y el Semaf (maquinistas)- desconvocaron ayer lunes la huelga del ferrocarril que tenían previsto realizar hasta este miércoles tras llegar a un acuerdo con el Gobierno que incluye una serie de mejoras en la seguridad de la red viaria y las condiciones de los trabajadores del sector.

Sin embargo, los minoritarios CGT y Sindicato Ferroviario (SF) decidieron mantener el paro el martes y el miércoles al considerar los acuerdos insuficientes.