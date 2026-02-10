Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zara en la Super BowlTala en Oleiros para una nueva urbanizaciónHuelga de buses interurbanos en A CoruñaEl año en blanco de Lucas PérezEntrevista a Cándido Hermida
instagramlinkedin

Trenes cancelados e incidencias en A Coruña este martes pese a estar desconvocada la huelga

Dos trenes que llegaban a la ciudad y otros dos que partían de San Cristóbal no realizarán su trayecto

Pasajeros en la cola esperando para un tren que salía con retraso de A Coruña por la huelga este lunes

Pasajeros en la cola esperando para un tren que salía con retraso de A Coruña por la huelga este lunes / Carlos Pardellas

EFE

La circulación ferroviaria en Galicia está sufriendo este martes incidencias y cancelaciones de trenes pese a que los sindicatos mayoritarios desconvocaron la huelga tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

Los usuarios de algunos de los trenes de Media Distancia que recorren el eje atlántico en hora punta, que muchos utilizan para ir a trabajar o a estudiar, se encontraron esta mañana con que su tren había sido cancelado.

"Como consecuencia de una incidencia operativa derivada de la huelga, tu tren no va a circular y no podemos garantizar un plan alternativo por carretera", recoge el mensaje enviado por Renfe a los afectados.

Entre los trenes cancelados, en la estación de Vigo Urzaiz se suspendieron los servicios que salían a las 6:34 y a las 8:00 con destino A Coruña, y lo mismo ocurrió con los trenes que partían de A Coruña a las 9:00 y a las 11:00 (sobre este hay aviso) hacia Vigo. También hay cancelaciones en la estación de Ourense.

"Se mantienen habilitados cambios y anulaciones gratuitos. Lamentamos las molestias que esta situación te pueda originar. Estamos trabajando para restablecer la normalidad del servicio lo antes posible. Gracias por tu comprensión", señaló Renfe en su mensaje a los usuarios.

Retrasos e incidencias

Además de las cancelaciones, otros servicios circulan con retrasos e incidencias.

Es el caso del servicio regional entre A Coruña y Vigo Guixar, en el que el tramo entre Santiago y Vilagarcía se realiza por la vía de alta velocidad, por lo que los pasajeros con destino Osebe, Padrón, Pontecesures y Catoira tienen que realizar la parte final de su viaje por carretera.

El domingo, Renfe había informado de que una parte de ese servicio se realizaría por la vía de alta velocidad porque en la convencional quedaban por retirar árboles que habían caído por el temporal.

Los sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y el Semaf (maquinistas)- desconvocaron ayer lunes la huelga del ferrocarril que tenían previsto realizar hasta este miércoles tras llegar a un acuerdo con el Gobierno que incluye una serie de mejoras en la seguridad de la red viaria y las condiciones de los trabajadores del sector.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, los minoritarios CGT y Sindicato Ferroviario (SF) decidieron mantener el paro el martes y el miércoles al considerar los acuerdos insuficientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
  2. “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
  3. Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
  4. Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
  5. Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
  6. El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
  7. Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
  8. Desprendimiento de tierra en un acantilado de la playa de As Lapas, en A Coruña

Trenes cancelados e incidencias en A Coruña este martes pese a estar desconvocada la huelga

Trenes cancelados e incidencias en A Coruña este martes pese a estar desconvocada la huelga

El tiempo en A Coruña: lluvia y una alerta roja a la vista

El tiempo en A Coruña: lluvia y una alerta roja a la vista

O xogo de nenos para entender a migración chega á Coruña

O xogo de nenos para entender a migración chega á Coruña

El operativo policial de A Coruña en el que murió una persona en 2023, visto por los sindicatos: respaldan a los policías, pero advierten de que estaban solos

El operativo policial de A Coruña en el que murió una persona en 2023, visto por los sindicatos: respaldan a los policías, pero advierten de que estaban solos

El Concello de A Coruña ordena al dueño de un edificio de las galerías de la Marina tomar "medidas urgentes" ante la caída de piezas a la calle

Las Anpas de los colegios públicos de A Coruña se manifestarán en demanda de más personal y mejores instalaciones

Las Anpas de los colegios públicos de A Coruña se manifestarán en demanda de más personal y mejores instalaciones

La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos

La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de este martes 10 de febrero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de este martes 10 de febrero
Tracking Pixel Contents