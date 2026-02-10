Más de un mes de vacaciones con solo 8 días: así se pueden aprovechar los festivos en A Coruña

Con las vacaciones de Navidad ya lejos y un comienzo de año en el que la lluvia apenas ha dado tregua, son muchos los que esperan con ansia el próximo puente para desconectar o disfrutar de una escapada lejos de las borrascas. En este sentido, el calendario laboral de 2026 se muestra bastante amable, ya que pueden aprovecharse varios festivos para conseguir la mayor cantidad posible de descanso sin pedir apenas días en la empresa.

A pesar de que algunas de estas fechas tan deseadas caigan este año en sábado -como el Día Nacional de Galicia el 25 de julio y la Asunción el 15 de agosto-, muchas otras se sitúan cerca de un lunes o viernes. De este modo, y mirando de forma estratégica el almanaque, es posible disfrutar de hasta 34 días libres utilizando poco más de una semana de vacaciones si se cuenta con fines de semana no laborables y se elige bien cuándo pedirse los descansos.

Cómo conseguir la mayor cantidad de vacaciones con los festivos de 2026

Después del 1 y el 6 de enero -los festivos con los que comenzó el año-, la semana que viene se acerca la siguiente oportunidad para descansar. El Martes de Carnaval, que caerá el 17 de febrero, permite hacer un puente de cuatro jornadas desde el sábado 14 al propio festivo, siempre que se pida el lunes 16.

El jueves 19 de marzo, San José, es el próximo día de descanso en el almanaque, escogido esta vez por la Xunta de Galicia. En esta ocasión, se obtienen otros cuatro días de vacaciones pidiendo el viernes 20, aunque la mejor jugada puede hacerse en el cambio de mes a abril.

Las personas que soliciten el 30 y 31 de marzo libres y le sumen el 1 de abril, disfrutarán de 9 días de libertad, desde el sábado 28 de marzo hasta el primer domingo del mes siguiente (día 5) gracias a la Semana Santa (jueves 2 y viernes 3 de abril). En mayo, habrá otro asueto de tres días, ya que el Día del Trabajo (1 de mayo) cae en viernes.

Como es habitual, el Concello de A Coruña escogió de nuevo el 24 de junio como festividad autonómica con motivo del San Juan, que tendrá lugar un miércoles. Si bien se pueden 'gastar' dos días para hacer puente en estas fechas -del 20 al 24 o del 24 al 28-, sale más rentable emplearlos el 8 y 9 de octubre, para enlazar el Día del Rosario (jueves 7) con el Día de la Hispanidad (lunes 12).

Llegados ya al último mes del año, diciembre, la mayoría de los profesionales dispondrán del viernes 25 para celebrar las navidades y podrán enlazarlo con el fin de semana. Sin embargo, antes de las fiestas ya se podrá ir abriendo boca gracias al Día de la Concepción, que cae el martes 8.

Solicitando un día más -el 7 de diciembre-, los trabajadores podrán tener del 5 al 8 libres, cuatro días perfectos para coger un avión a algún destino invernal o preparar con tiempo las compras navideñas. De este modo, y con solo 8 días, se habrá superado el mes de vacaciones enlazando festivos y fines de semana.

El resumen del calendario con la petición de días y los puentes obtenidos sería el siguiente: