La alcaldesa de A Coruña anuncia que "en próximos días" una nueva empresa asumirá el Programa Lecer
El Concello asume el pago directo de los salarios pendientes
El Concello de A Coruña asumirá el pago de los salarios que adeuda Serviplus a los trabajadores del Programa Lecer y "en próximos días", como apunta la alcaldesa, Inés Rey, una nueva empresa asumirá el servicio. "El Concello acaba de asumir los pagos directos de los salarios que estaban pendientes después de retener ese crédito a Serviplus, toda vez que manifestaba su voluntad de abandonar el servicio y la prestación", detalló este miércoles la regidora.
Rey aseguró que "todos los trabajadores van a cobrar los salarios que tenían pendientes". Espera, además, que "en los próximos dias" se elija a una empresa para "empezar la prestación del servicio cuanto antes" y que regresen las actividades al Ágora y el Fórum Metropolitano. Se trata de una "subrrogación de una empresa por otra" para después "licitar un nuevo pliego".
Pese a esta solución por parte del Ayuntamiento, los trabajadores mantienen su concentración este jueves en María Pita a las 9.30 horas, coinciendo con la entrada al Pleno.
