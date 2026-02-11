Aspace Coruña incorpora un exoesqueleto para rehabilitación de niños con parálisis cerebral: "Ver a Darío de pie, estirado y pudiendo moverse... Fue mucho"

"Cuando vimos a Darío de pie, estirado y pudiendo moverse... Fue mucho", resalta Andrea Bastos, al recordar la primera vez que ella y su marido, Fran Campos, vieron a su hijo de 9 años, con parálisis cerebral y ceguera, haciendo uso del exoesqueleto pediátrico Atlas 2030, en las instalaciones de Aspace Coruña. "Sabíamos de la existencia de este dispositivo así que, cuando nos comentaron que Aspace había hecho el esfuerzo y que lo habían comprado, fue un notición. No nos lo esperábamos", asegura la mamá de Darío, protagonista indiscutible de la presentación de esa tecnología de vanguardia, este miércoles, en la sede de la entidad, en el Lugar de Casteliño, en Sada. Un acto que el pequeño afrontó "contento", aunque "al final ya estaba un poquito cansado", y en el que pudo ponerse de pie y dar pasos asistidos con el exoesqueleto, con la ayuda de los fisioterapeutas de Aspace Coruña y de los técnicos de Marsi Bionics, empresa creadora del ingenio.

Darío, con sus padres, Andrea Bastos y Fran Campos, y el fisioterapauta Santiago Carral, este miércoles, en las instalaciones de Aspace Coruña. / LOC

"Darío no se sostiene. Ha ido evolucionando y, ahora mismo, sí es capaz de aguantar un poquito con los dos pies apoyados si le pones detrás una sujeción. Pero él solo no puede. Estamos en ello, trabajando con él en casa, poniéndolo de pie, y con varias terapias en Aspace (fisioterapia, piscina, musicoterapia...)", explica Andrea, quien detalla que "el exoesqueleto forma parte de esas terapias que hacen" que su hijo "reconozca esa posición". Algo que el hecho de que sea ciego "dificulta aún más". "Sujetado e iniciándole la marcha, como hace el exoesqueleto, es la mejor manera para que pueda lograrlo", expone su madre, quien reivindica el Atlas 2030 como "algo grande", que "le va a a ir muy bien, tanto a Darío como a cualquier otro pequeño con esa dificultad", para "vivir esa experiencia de lo que es moverse". "Estas iniciativas muestran cómo en Aspace se preocupan por los niños que están en esta situación, algo que es de agradecer, al igual que el esfuerzo que han realizado para su adquisición", reitera.

El gerente de la entidad, Ricardo Iglesias, recuerda, en este sentido, que, "uno de los valores que ha tenido siempre Aspace Coruña (que hace apenas 15 días cumplió 49 años) ha sido la innovación". "Fruto de esa inquietud, de estar al día en el uso de las nuevas tecnologías, en este caso, aplicadas a la rehabilitación de los más pequeños, vimos que había en el mercado este dispositivo. Intentamos buscar financiación, porque su precio es bastante elevado (superior a los 150.000 euros), y logramos una aportación de un particular, que dio una pequeñita ayuda, algo que es de agradecer. Unido a esto, ya en su momento, la Junta Directiva acordó hacer un esfuerzo grande, en los dos últimos ejercicios, y comprarlo nosotros directamente”, explica Iglesias, quien resalta que el exoesqueleto Atlas 2030, de la firma Marsi Bionics, “es una tecnología única en el mundo”. Un dispositivo robótico que “se adapta al cuerpo” de los usuarios y que, “gracias a su tecnología, imita el funcionamiento del músculo natural y permite caminar a niños y niñas que, de otra manera, no podrían hacerlo”.

El pequeño Darío da unos pasos asistidos con el exoesqueleto, con la ayuda del fisioterapeuta Santiago Carral, este miércoles, en las instalaciones de Aspace Coruña. / LOC

Pioneros en la provincia coruñesa

“Si no me equivoco, somos la primera entidad del Tercer Sector de la provincia de A Coruña que cuenta con este exoesqueleto”, reivindica, antes de especificar que Aspace Coruña adquirió el dispositivo “a finales del mes de marzo del año pasado”, no obstante, “antes de ponerlo en uso”, un especialista de Marsi Bionics se desplazó hasta las instalaciones de la entidad, en el Lugar de Casteliño, en Sada, para “formar” a sus “fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales”. “Una vez formados y, después de hacer un examen, nuestros profesionales están acreditados para usar el exoesqueleto, y comenzaron a hacerlo con niños y niñas de nuestro colegio, a modo de prueba”, detalla el gerente de la asociación.

Uno de esos profesionales es Santiago Carral, fisioterapeuta con casi 30 años de experiencia en el ámbito de la parálisis cerebral, quien este miércoles acompañó al pequeño Darío durante la presentación del exoesqueleto Atlas 2030, en la sede de la entidad. Una tecnología que, “pese a su alto coste”, aclara, “no puede ser utilizada por cualquier niño o niña”. “Para que puedan hacerlo, tienen que pasar una valoración y un protocolo de mediciones, así como otras cuestiones que hay que tener en cuenta para determinar si son aptos para su uso o no”, apunta Carral, y especifica:

Limitaciones

“Hay una serie de limitaciones en cuanto al peso, ancho de las caderas y distintas mediciones a nivel de las piernas (fémur, tibia…) que, si no se cumplen, hacen que los pequeños no puedan ser aptos para el uso del dispositivo. En el caso de niños y niñas con problemas cerebrales, que es el que nos ocupa, la lesión cerebral provoca una alteración en el tono muscular, llamada espasticidad, que se mide en una determinada escala, y que tiene que ser menor a 3. Si lo superan, no pueden usar este exoesqueleto. Es decir, se trata de un recurso que no puede ser utilizado por todos los usuarios nuestro centro”.

El pequeño Darío da unos pasos asistidos con el exoesqueleto, con la ayuda del fisioterapeuta Santiago Carral, este miércolesm en las instalaciones de Aspace Coruña. / LOC

En Aspace Coruña, apunta el fisioterapeuta de la entidad, lo están usando cinco pequeños, “con edades comprendidas entre los 7-8 y los 13-14 años”, entre los que se incluye Darío. “Dentro del mundo de la parálisis cerebral, no hay dos niños y niñas iguales. Aun teniendo un diagnóstico de su patología muy parecido, cada pequeño es diferente a otro. Los cinco que han utilizado el exoesqueleto en nuestro centro tienen objetivos muy dispares, porque sus características físicas son totalmente distintas unas de otras. Sí hay unos objetivos generales, que se trabajan con este tipo de dispositivos: el patrón de la marcha (que es lo que reproduce fielmente el exoesqueleto), la fuerza en las piernas… Pero, debido a que los usuarios van colocados en posición de bipedestación [de pie] en el exoesqueleto, una vez que están haciendo marcha, se puede trabajar con ellos el control de cabeza y del tronco, la utilización de los miembros superiores con determinados juegos… Todo dependiendo de la capacidad cognitiva y física que tenga cada uno de ellos. Te tienes que ir adaptando”, pormenoriza Carral, antes de aludir a “todos los beneficios que conlleva” también “el estar en bipedestación, tanto circulatorios, como a nivel de calcificación de los huesos, cognitivos, psicológicos…” y que, asegura, “se consiguen con este dispositivo”.

Oportunidades de participación e inclusión

Aparte de todas las “cuestiones técnicas” que comenta el fisioterapeuta de Aspace Coruña, el gerente de la entidad llama la atención, en este punto, acerca de otra de las bondades del exoesqueleto Atlas 2030. “Su uso permite la exploración completa del espacio caminando, lo que ofrece a los niños y niñas oportunidades de participación e inclusión, así como una elevada motivación”, destaca Ricardo Iglesias, quien insiste, asimismo, en que, "aunque Aspace ha apostado por este dispositivo" y, "ahora mismo, lo están usando cinco pequeños" en la entidad, "la idea es ponerlo al servicio de la sociedad en general".

Un momento de la presentación del exoesqueleto pediátrico 'Atlas 2030', este miércoles, en las instalaciones de Aspace Coruña. / LOC

"En Aspace Coruña contamos con un Servicio de Atención Temprana especializado en patologías neurológicas. Santiago [Carral], por ejemplo, lleva casi 30 años en este mundo, nuestra logopeda más de diez... Y no queremos limitar el uso de esta tecnología solo para usuarios de Aspace", sostiene el gerente de la entidad, quien hace hincapié en que "cualquier persona que tenga un conocido (hijo, familiar...) con este tipo de problemas neurológicos, y que esté interesado en hacer uso del Servicio de Atención Temprana" de Aspace Coruña, pueden "contactar" con la asociación y "fijar una cita". "Pero, aunque este dispositivo fuese usado solo por un niño, el esfuerzo estaría más que justificado”, finaliza.