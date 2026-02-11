Las investigadoras son mayoría en el Inibic de A Coruña: "Las diferencias, al menos aquí, son inexistentes"

"Si hay una palabra que define la carrera investigadora es pasión. Pasión por todo lo que puedes llegar a conocer, por todo lo que aprendes… No da tiempo a aburrirse. Y esto es una cosa muy buena en cualquier profesión", resalta la doctora Mar Castellanos, jefa del Servicio de Neurología del área sanitaria de A Coruña y Cee, directora del Grupo de Investigación de Enfermedades Cerebrovasculares: Neurología Clínica y Traslacional y directora científica del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), en el Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora este miércoles, 11 de febrero. Una jornada que en el centro investigador coruñés es una realidad diaria, no obstante, "desde el año 2022, aproximadamente", el Inibic viene registrando "un incremento continuo y paulatino del número de investigadoras".

"En el momento actual, tenemos casi 600 profesionales de la investigación, y un 56% son mujeres. También han aumentado, de manera gradual, el número de proyectos liderados por mujeres que, ahora mismo, en el Inibic, son el 53%. Además, en relación con las propias áreas científicas, la mitad están lideradas por investigadoras", reivindica la doctora Castellanos, quien llama la atención, asimismo, sobre el hecho de que, "en Galicia, las direcciones científicas de los institutos de investigación biomédica", así como de las fundaciones que los gestionan, "en los últimos años, también han estado encabezadas por mujeres". "Las diferencias, al menos aquí, son inexistentes", recalca.

"En el momento actual, tenemos casi 600 profesionales de la investigación, y un 56% son mujeres. También han aumentado, de manera gradual, el número de proyectos liderados por mujeres que, ahora mismo, en el Inibic, son el 53%", resalta la doctora Mar Castellanos

Una de esas investigadoras líderes es Silvia Díaz, doctora en Biología, catedrática de la Universidade da Coruña (UDC) y coordinadora del Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria, al frente del Grupo de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Inibic, quien subraya que ellas son «mayoría en la investigación básica» en el instituto coruñés.

De izquierda a derecha, Silvia Díaz, Ana Copena, Andrea García y Mar Castellanos, en las instalaciones del Inibic, en A Coruña. / Carlos Pardellas

"Yo doy docencia en el grado de Terapia Ocupacional de la facultad de Ciencias de la Salud de la UDC, y también en el Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria, donde formamos tanto a investigadores básicos como a investigadores clínicos. Y tenemos también a alumnos de doctorado, es decir, que se están formando para hacer la tesis. Tocamos los tres palos: el grado, el máster y la tesis doctoral. Después, algunos de esos alumnos continúan con nosotros y pasan a formar parte de nuestro grupo de investigación", detalla la doctora Díaz, antes de especificar, con respecto a la presencia femenina en las diferentes etapas formativas:

Investigación básica y clínica

"En el caso del grado, depende del que impartas, ya que en Enfermería o Terapia Ocupacional la tendencia es que haya más mujeres que hombres. En el máster, hay una especialidad, Fundamentos de Investigación Biomédica, que se imparte en su totalidad en el Inibic, donde más del 83% del alumnado son mujeres. Cierto es que también tenemos alumnos de máster que son clínicos, pero yo diría que, en investigación básica, hay más mujeres que hombres".

Mujeres como Ana Copena, tudense de 27 años, graduada en Biología por la Universidade de Santiago e investigadora —con una ayuda predoctoral de la Axencia Galega de Innovación (GAIN)— del Grupo de Reumatología del Inibic, en concreto, «de la Unidad de Biología del Cartílago», que lidera la doctora Beatriz Caramés. "Este es mi segundo año con la beca del GAIN. Estoy como investigadora predoctoral", apunta Ana, cuya vocación investigadora germinó durante la carrera.

"Cuando entras en un grado de ciencias, investigar siempre es algo que te llama la atención. Poder contribuir a incrementar el conocimiento científico actual, desarrollar alguna terapia en la rama de la biomedicina… Siempre me resultó atractivo", asegura Ana Copena

"Siempre me resultó atractivo"

"Cuando entras en un grado de ciencias, siempre es algo que te llama la atención. Poder contribuir a incrementar el conocimiento científico actual, desarrollar alguna terapia en la rama de la biomedicina… Siempre me resultó atractivo. Así que, cuando surgió esta oportunidad, me pareció interesante probar a ver qué tal por esta vía", destaca Ana, "muy contenta" con su experiencia en el Inibic. "Trabajo con Bea Caramés, y la verdad es que muy bien. Ahora me voy a ir de estancia, tres meses, a Toronto (Canadá), y también me apetece un montón. Son experiencias enriquecedoras que siempre aportan a tu formación", refiere.

Con una ayuda predoctoral también —en este caso, una FPU (Formación de Profesorado Universitario) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades— trabaja como investigadora en el Grupo de Microbiología del Inibic Andrea García, sadense de 29 años, y graduada en Biología por la UDC, con un máster de Bioinformática.

Sobre su vocación científica, considera Andrea García que "siempre" se le "ha dado más o menos bien investigar", de ahí que, ya durante el grado de Biología, lo tuviese "claro". "Me surgió la oportunidad y me lancé", subraya

"Con esta ayuda FPU llevo desde diciembre, pero mi primera experiencia en el Inibic fue durante el grado de Biología, ya que una de las asignaturas de 4º curso eran prácticas externas. Tuve la suerte de poder hacerlas aquí, y así conocí el Grupo de Microbiología, que dirige el doctor Germán Bou. A partir de ahí, mientras estudiaba el máster ya estuve, a media jornada, con este mismo grupo, dando mis primeros pasos. Hice el TFM (Trabajo de Fin de Máster) con ellos, solicité la ayuda del Ministerio y ya me quedé", explica, sobre una financiación que ya le confiere "cierta estabilidad", al tratarse de una ayuda "para cuatro años".

Noticias relacionadas

De izquierda a derecha, Mar Castellanos, Ana Copena, Andrea García y Silvia Díaz, en un laboratorio del Inibic, en A Coruña. / Carlos Pardellas

"Me surgió la oportunidad y me lancé"

En cuanto a su vocación científica, considera Andrea que "siempre" se le ha dado "más o menos bien investigar", de ahí que, ya durante el grado de Biología, lo tuviese "claro". "Me surgió la oportunidad y me lancé", remarca. "Trabajo en la parte experimental, haciendo técnicas microbiológicas: estudio de concentraciones mínimas inhibitorias, siembras de bacterias y hongos resistentes... Y, luego, estoy especializada en Bioinformática, con lo cual recibo las secuencias de ADN de esas bacterias y hongos resistentes, y lo que intento es reconstruirlo en su totalidad para intentar averiguar por qué son resistentes, a qué lo son y cómo poder enfocar los tratamientos más adecuados", pormenoriza, acerca de una labor con la que afirma estar "encantada".