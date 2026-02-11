Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG preguntará al Gobierno local por la cesión de la vieja cárcel de A Coruña

Recuerdan que en el acuerdo de presupuestos entre ambas formaciones figura el «compromiso» de iniciar una nueva negociación

Los tejados de la antigua prisión provincial, con la Torre al fondo. | Iago López

Los tejados de la antigua prisión provincial, con la Torre al fondo. | Iago López

RAC

El portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, preguntará en el pleno de este jueves por los planes del Gobierno local para cumplir lo acordado entre el frente nacionalista y el PSOE en el Acuerdo de presupuestos «no relativo ao antigo cárcere».

El BNG recuerda que en el pacto rubricado para las cuentas de este ejercicio figura el compromiso del Gobierno local de iniciar una nueva negociación con el Estado para la cesión del penal. A juicio del BNG, la situación de la infraestructura «non é de recibo», en relación a la ausencia de medidas de conservación y mantenimiento por parte de su titular, el Estado, lo que lleva a que la cárcel se encuentre «nun estado de total abandono e ameaza de ruína», describe Jorquera, que recuerda que la prisión es un bien catalogado, situado en el entorno de un monumento Patrimonio de la Humanidad y un espacio de interés local.

«A cidade da Coruña non pode permitir o seu estado de degradación», comenta Jorquera, que llama a conseguir la cesión de la cárcel «en condicións dignas». «Logralo é unha cuestión de vontade política», considera.

Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: "Hay gente que viene todas las semanas a comerlo"

La alcaldesa de A Coruña anuncia que "en próximos días" una nueva empresa asumirá el Programa Lecer

Trenes cancelados y buses parados en A Coruña por la doble protesta en los transportes

Caos en la movilidad de A Coruña: "Llevo más de 100 euros gastados en bus, taxi y tren y nadie me asegura que llegue"

Las familias del CEIP Wenceslao Fernández Flórez, de A Coruña, se manifiestan de nuevo por las goteras en el colegio

Las mujeres son mayoría en la biociencia de A Coruña: "Las diferencias, al menos aquí, son inexistentes"

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 11 de febrero

Todo Oído ahora es SiOigo A Coruña: el centro auditivo que muchos conocen cambia de nombre, pero no de personas

