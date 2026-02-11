El BNG preguntará al Gobierno local por la cesión de la vieja cárcel de A Coruña

El portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, preguntará en el pleno de este jueves por los planes del Gobierno local para cumplir lo acordado entre el frente nacionalista y el PSOE en el Acuerdo de presupuestos «no relativo ao antigo cárcere».

El BNG recuerda que en el pacto rubricado para las cuentas de este ejercicio figura el compromiso del Gobierno local de iniciar una nueva negociación con el Estado para la cesión del penal. A juicio del BNG, la situación de la infraestructura «non é de recibo», en relación a la ausencia de medidas de conservación y mantenimiento por parte de su titular, el Estado, lo que lleva a que la cárcel se encuentre «nun estado de total abandono e ameaza de ruína», describe Jorquera, que recuerda que la prisión es un bien catalogado, situado en el entorno de un monumento Patrimonio de la Humanidad y un espacio de interés local.

«A cidade da Coruña non pode permitir o seu estado de degradación», comenta Jorquera, que llama a conseguir la cesión de la cárcel «en condicións dignas». «Logralo é unha cuestión de vontade política», considera.