La borrasca 'Nils' entra en Galicia con alerta roja en A Coruña por olas de 9 metros

La borrasca Nils ha disparado este miércoles las alertas en Galicia, con avisos naranja por viento en el noroeste de A Coruña y A Mariña lucense, por lluvia en el interior de Pontevedra y por mala mar en todo el litoral gallego, aunque en este último caso por la noche la alerta será roja en la costa noroeste coruñesa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido elevar a rojo (peligro extraordinario) el aviso para la costa noroeste de A Coruña a partir de las 23:00 horas, con olas de hasta nueve metros y vientos de hasta fuerza 9 en el litoral coruñés.

Antes de llegar al rojo, el día será complicado con múltiples avisos naranjas (peligro importante), que han llevado a la Xunta a decretar la alerta y suspender ciertas actividades para evitar riesgos.

En el noroeste de A Coruña y A Mariña de Lugo se esperan rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora (km/h), por lo que durante la jornada están suspendidas las actividades en el exterior de los centros escolares de los 53 municipios que integran las dos zonas, así como toda la actividad deportiva en el exterior.

Aunque los vientos más fuertes se esperan a partir de mediodía, ya se han registrado rachas importantes, como los 109 km/h en Muras (Lugo) a las 3:10 horas o los 90,5 km/h en Vimianzo (A Coruña) a las 5:10, según los datos de MeteoGalicia, que insta a extremar la precaución ante la complicada situación por la inestabilidad atmosférica.

Por otro lado, este miércoles se repite la alerta naranja por lluvia en el interior de la provincia de Pontevedra, donde ayer se registraron acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en Cotobade y Cuntis. Para hoy, y hasta las 18:00 horas, la Aemet prevé acumulados de hasta 80 l/m2 en 12 horas, con mayor probabilidad en la parte sur de la zona.

La Xunta ha suspendido en los 16 municipios de esta zona las actividades en el exterior de los centros educativos y la actividad deportiva exterior. Además, se ha suspendido la actividad deportiva en el mar en todo el litoral por la alerta naranja por temporal costero.

Las autoridades piden "mucha precaución"

La Delegación del Gobierno en Galicia ha pedido a la población "mucha precaución" en los desplazamientos en coche, "especialmente en el interior de Pontevedra, en Ourense y Lugo", en un mensaje en su perfil de X.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), tres carreteras de la provincia de Ourense están en nivel rojo por inundaciones: la OU-0305 entre Ribadavia y A Reza, la OU-1011 entre Queizás y Oímbra y la OU-1114 entre O Mosqueiro y A Ponte Liñares.

La OU-0704, a la altura de Cova, está en verde (transitable con precaución) por nieve.