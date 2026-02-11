Así era el carnaval de A Coruña en los 70: lluvias de confeti en la Marina y Monte Alto

El Entroido siempre se ha vivido con entusiasmo en la ciudad. No hay generación de coruñeses que no se haya armado alguna vez con una peluca, algo de maquillaje o un vistoso atuendo y haya bajado al centro para ver el tradicional desfile cruzando la Marina.

Si bien la temática de los disfraces va por modas y cambia cada año, no lo hacen las ganas de pasarlo bien. En los años 70, los habitantes de la urbe se entregaban como hoy al festejo, lanzando lluvias de confeti desde carrozas profusamente decoradas con papeles de colores.

Así lo muestran las grabaciones procedentes del ingente archivo audiovisual de Luis Longueira, corresponsal en Sudamérica hasta 1987 y delegado de la prensa regional portuguesa para Galicia. Sus piezas, que recuperamos hoy, son un viaje exprés en el tiempo en el que, durante unos minutos, se puede ver cómo disfrutaban los coruñeses en dos de los barrios donde más se siente el carnaval: la Marina y Monte Alto.

Los 'dos carnavales' de A Coruña en los años 70

Luis Longueira

Los vídeos muestran un claro contraste entre los distintos carnavales que tenía A Coruña en la época. El centro era más comedido y 'elegante', mientras que en Monte Alto imperaba la fiesta.

En la Marina, destacaban los disfraces más clásicos, como el de pierrot, que fue muy popular durante los años 70. Como se puede ver en las cintas, el desfile en la zona estaba dominado, sobre todo, por las majorettes, que agitaban sus bastones rodeadas de cabezudos.

Había sitio también para uno de los dibujos animados más famosos del momento: Los Pitufos, que contaban con su propia carroza en la comitiva y que hoy han perdido terreno respecto a otros programas infantiles. Junto a ellos, varios vehículos miraban fuera de las fronteras de España y apostaban por representar a otras culturas del mundo, como la china y la árabe.

Unas calles más allá, en Monte Alto, la fiesta era algo diferente y un poco más distendida. En 1979, fecha de la que data esta grabación, el barrio disfrutó al máximo de los carnavales coruñeses y llenó las calles de multitud de vecinos con máscaras y pelucas de colores.

Los choqueiros no faltaron a la cita y tampoco los payasos, las princesas y hasta un jovencísimo madrileño con un clavel prendido en el chaleco. A diferencia de en la Marina, donde la población observaba el desfile en ropa de calle desde detrás de las vallas, apenas había gente en la Torre que no participara activamente en el Entroido, que sigue siendo, a día de hoy, uno de los festejos más importantes para el barrio.