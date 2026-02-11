César de la Fuente gana el Premio Rafael Hervada de Investigación
El coruñés, profesor en la Universidad de Pensylvania, es distinguido por su «disruptiva» labor para combatir las bacterias multirresistentes
El investigador coruñés César de la Fuente, «considerado uno de los científicos más brillantes e innovadores, a nivel mundial, en la vanguardia de la biotecnología y la biología computacional», es el ganador de la 31ª edición del Premio Rafael Hervada a la Investigación Biomédica, convocado por la Fundación San Rafael y cuyo fallo se dio a conocer este martes. Un galardón que, en esta ocasión, ha tenido como eje central la Transformación digital en medicina, y que distingue el «disruptivo» trabajo del coruñés para vencer a las bacterias multirresistentes que amenazan la salud pública mundial aplicando la inteligencia artificial.
César de la Fuente (A Coruña, 1986) se licenció en Biotecnología por la Universidad de León y, con una beca de la Fundación La Caixa, se doctoró en Microbiología e Inmunología por la University of British Columbia. En la actualidad, es director de grupo y profesor asociado en la Universidad de Pensylvania.
La propuesta temática de la 31ª edición del Premio Rafael Hervada a la Investigación Biomédica «responde a la necesidad de fomentar el estudio y la evaluación crítica de herramientas como la inteligencia artificial, la telemedicina, la monitorización remota de pacientes o el análisis de datos clínicos a gran escala», explican desde la Fundación San Rafael, que ha abierto ya la convocatoria de la nueva edición del Premio Rafael Hervada, que en 2026 centrará su temática en Exposoma, cambio climático y enfermedad, un ámbito emergente de investigación.
