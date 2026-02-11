Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: "Hay gente que viene todas las semanas a comerlo"

Con la llegada del Entroido, Galicia se sumerge en su liturgia más sabrosa, la del cocido. En A Coruña y su área metropolitana, encontrar un buen plato de cuchara, delicioso y generoso, no tiene por qué ser un lujo. Existen templos donde la tradición se mantiene viva todo el año y otros que, por el Carnaval, hacen una excepción de esas que conviene anotar en el calendario.

En A Coruña, el Mesón Os Castros es un referente. Aquí, el cocido no entiende de estaciones, aunque ahora brille más que nunca. Por tan solo 15 euros, el menú del día se puede pedir la sopa de plato principal, el cocido de segundo y un postre.

José Antonio López, dueño del local, explica la fidelidad de su clientela: "El cocido lo tenemos en el menú del día todos los martes desde hace unos 20 años o algo más. Hay gente que viene todas las semanas a comerlo. El 90% de la clientela que viene los martes pide el cocido". Su propuesta es completa y con buena materia prima: "Lleva botelo, cachola, lacón, costilla, algo de ternera y pollo. La gente lo disfruta todo el año, incluso en verano".

El legado de Casa Celia en Cambre

Cruzando los límites de la ciudad hacia Cambre, Casa Celia mantiene intacta la herencia de su fundadora. Todos los jueves, por 15 euros (bebida y postre incluidos), el festín está servido.

Carmen Fernández, actual responsable, continúa el trabajo de su madre: "Ya lo hacíamos con ella desde los años 90. Ahora la gente se ha aficionado mucho". Carmen destaca la importancia de la verdura: "Lo hacemos mixto, con grelos y repollo. Aunque tenemos buena verdura todo el año, la mejor época es esta; el grelo es de ahora mismo, es lo más rico". Además, añade con humor que su éxito se extiende hasta la época estival: "Vienen muchos turistas, a los de Madrid les gusta mucho".

Una cita especial este viernes en el Café Bar FM

Para los que buscan algo puntual y con chispa, el Café Bar FM, ya anuncia en su famosa pizarra de los Cantones que rompe su rutina este viernes. Por 16 euros, ofrecerán un menú único de cocido que incluye sopa, cocido con lacón, costilla u oreja, postres típicos y café de pota.

Toni Valera, el dueño del local, lo tiene claro: "Ese día no habrá menú, solo cocido. Hace dos años lo hicimos y vino mucha gente". Fiel a su estilo desenfadado, Toni no descarta sorpresas: "En principio no voy a venir disfrazado, pero igual me da la pedrada y vengo disfrazado", concluye entre risas.