Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incidencias por el temporal en A CoruñaHuelga de buses y paros de maquinistas en A CoruñaNuevo exoesqueleto de Aspace CoruñaCarnaval en A CoruñaGastronomía: cocidos por 15 euros
instagramlinkedin

El Concello de A Coruña agilizará la concesión licencias de obra a través de un cambio de ordenanza

Los arquitectos denuncian tardanzas en los trámites de Urbanismo, y los responsables de la propia concejalía, que está organizando reuniones quincenales para organizar criterios, reconocen falta de personal

Encuentro del Concello del Coag, con Díaz Gallego (2º), Ruth Varela (3ª), y, a la mesa, los técnicos José Botana, Alberto Aguilar, Beatriz Moar y Yolanda Teixido.

Encuentro del Concello del Coag, con Díaz Gallego (2º), Ruth Varela (3ª), y, a la mesa, los técnicos José Botana, Alberto Aguilar, Beatriz Moar y Yolanda Teixido. / CARLOS PARDELLAS

Enrique Carballo

Los retrasos a la hora de obtener licencias urbanísticas son uno de los principales problemas que afrontan las obras en A Coruña, y, según reconocen los representantes del propio Concello, uno de los problemas es la falta de personal para tramitarlas. Pero también influye que la normativa que regula el procedimiento administrativo se basa en una ordenanza de 2014, y, según defendió en este miércoles el edil de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, Francisco Díaz Gallego, en una reunión con los arquitectos coruñeses, es necesario adaptarla a la legislación que se emitió desde entonces. El concejal señaló que desde el Ayuntamiento están trabajando para «modificar la ordenanza», y que uno de los objetivos es simplificar procedimientos y por tanto facilitar la tramitación.

El edil se reunió con los profesionales del sector en un encuentro organizado entre el Concello y la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectura de Galicia (COAG), en el que estuvieron presentes cinco jefes de oficinas, secciones y servicios de su concejalía. También decenas de arquitectos que plantearon dudas y preguntas, entre ellas sobre las tardanzas de las licencias que, según defendió uno de los presentes, exceden los plazos razonables. Otra profesional indicó que los retrasos complican los proyectos cuando hay que ocupar parte de la vía para instalar un andamio, un procedimiento que también tiene sus propios plazos, depende de la concejalía de Mobilidade y necesita de una autorización previa de Urbanismo, si bien Díaz Gallego señaló que ambas concejalías se han coordinado para afrontar ese problema.

Según destacó la presidenta de la delegación coruñesa del COAG, Ruth Varela, los profesionales piden una «axilización intelixente», sin recurrir a procedimientos por la «porta de atrás» que no garanticen la calidad y cumplimiento de la normativa. El Concello, destacó, tiene «moi bos técnicos» y reclamó un «diálogo horizontal e fructífero» entre los profesionales y la administración para abordar unas demoras a la hora de construir que, destacó, son «multifactoriais» e incluyen la «falta de recursos humanos», en las obras y en el personal municipal.

Noticias relacionadas

Reuniones quincenales

Esta falta la reconoció el propio Díaz Gallego, que señaló que «hay que recuperar músculo» de plantilla para tramitar con agilidad; el Concello ha criticado reiteradamente las limitaciones legales a que amplíe su personal más allá de las cuotas establecidas. Y lo señalaron los técnicos municipales presentes en la reunión: la jefa del Servizo de Intervención da Edificación e Disciplina Urbanística, Yolanda Teixido, explicó que «contamos con lo que contamos» y el jefe de la Oficina Técnica de Rehabilitación, José Botana, añadió que para algún trámite «el volumen es inasumible para los medios que tenemos». La jefa de la Oficina técnica de Licenzas e Disciplina Urbanística, Ana Debén, puntualizó que no siempre la culpa es de la falta de funcionarios, e indicó que el Concello está recibiendo muchos proyectos que no cumplen criterios y necesitan correcciones que alargan el proceso. Díaz Gallego explicó que desde hace un año se están organizando reuniones quincenales entre los técnicos municipales para unificar criterios interpretativos y poder resolver las tramitaciones con una mayor agilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
  2. El Concello de A Coruña ordena al dueño de un edificio de las galerías de la Marina tomar 'medidas urgentes' ante la caída de piezas a la calle
  3. La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos
  4. Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
  5. Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
  6. Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
  7. El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
  8. Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero

Aspace Coruña incorpora un exoesqueleto para rehabilitación de niños con parálisis cerebral: "Ver a Darío de pie, estirado y pudiendo moverse... Fue mucho"

Aspace Coruña incorpora un exoesqueleto para rehabilitación de niños con parálisis cerebral: "Ver a Darío de pie, estirado y pudiendo moverse... Fue mucho"

La tercera ronda, cerrada hasta la mañana del jueves por el temporal

La tercera ronda, cerrada hasta la mañana del jueves por el temporal

César de la Fuente, científico coruñés premiado por descubrir antibióticos con IA: "Las superbacterias se asocian con 5 millones de muertes al año"

César de la Fuente, científico coruñés premiado por descubrir antibióticos con IA: "Las superbacterias se asocian con 5 millones de muertes al año"

Galigrain ampliará su concesión en Langosteira para construir un edificio de oficinas y un taller

Galigrain ampliará su concesión en Langosteira para construir un edificio de oficinas y un taller

El Concello de A Coruña agilizará la concesión licencias de obra a través de un cambio de ordenanza

El Concello de A Coruña agilizará la concesión licencias de obra a través de un cambio de ordenanza

Promoción de Entroido: disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

Promoción de Entroido: disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

Caos en la movilidad de A Coruña: "Llevo más de 100 euros gastados en bus, taxi y tren y nadie me asegura que llegue"

Caos en la movilidad de A Coruña: "Llevo más de 100 euros gastados en bus, taxi y tren y nadie me asegura que llegue"

Todo lo que tienes que saber sobre el Carnaval en A Coruña: horarios, cortes de tráfico, transporte y normas

Todo lo que tienes que saber sobre el Carnaval en A Coruña: horarios, cortes de tráfico, transporte y normas
Tracking Pixel Contents