El Concello de A Coruña agilizará la concesión licencias de obra a través de un cambio de ordenanza

Los retrasos a la hora de obtener licencias urbanísticas son uno de los principales problemas que afrontan las obras en A Coruña, y, según reconocen los representantes del propio Concello, uno de los problemas es la falta de personal para tramitarlas. Pero también influye que la normativa que regula el procedimiento administrativo se basa en una ordenanza de 2014, y, según defendió en este miércoles el edil de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, Francisco Díaz Gallego, en una reunión con los arquitectos coruñeses, es necesario adaptarla a la legislación que se emitió desde entonces. El concejal señaló que desde el Ayuntamiento están trabajando para «modificar la ordenanza», y que uno de los objetivos es simplificar procedimientos y por tanto facilitar la tramitación.

El edil se reunió con los profesionales del sector en un encuentro organizado entre el Concello y la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectura de Galicia (COAG), en el que estuvieron presentes cinco jefes de oficinas, secciones y servicios de su concejalía. También decenas de arquitectos que plantearon dudas y preguntas, entre ellas sobre las tardanzas de las licencias que, según defendió uno de los presentes, exceden los plazos razonables. Otra profesional indicó que los retrasos complican los proyectos cuando hay que ocupar parte de la vía para instalar un andamio, un procedimiento que también tiene sus propios plazos, depende de la concejalía de Mobilidade y necesita de una autorización previa de Urbanismo, si bien Díaz Gallego señaló que ambas concejalías se han coordinado para afrontar ese problema.

Según destacó la presidenta de la delegación coruñesa del COAG, Ruth Varela, los profesionales piden una «axilización intelixente», sin recurrir a procedimientos por la «porta de atrás» que no garanticen la calidad y cumplimiento de la normativa. El Concello, destacó, tiene «moi bos técnicos» y reclamó un «diálogo horizontal e fructífero» entre los profesionales y la administración para abordar unas demoras a la hora de construir que, destacó, son «multifactoriais» e incluyen la «falta de recursos humanos», en las obras y en el personal municipal.

Reuniones quincenales

Esta falta la reconoció el propio Díaz Gallego, que señaló que «hay que recuperar músculo» de plantilla para tramitar con agilidad; el Concello ha criticado reiteradamente las limitaciones legales a que amplíe su personal más allá de las cuotas establecidas. Y lo señalaron los técnicos municipales presentes en la reunión: la jefa del Servizo de Intervención da Edificación e Disciplina Urbanística, Yolanda Teixido, explicó que «contamos con lo que contamos» y el jefe de la Oficina Técnica de Rehabilitación, José Botana, añadió que para algún trámite «el volumen es inasumible para los medios que tenemos». La jefa de la Oficina técnica de Licenzas e Disciplina Urbanística, Ana Debén, puntualizó que no siempre la culpa es de la falta de funcionarios, e indicó que el Concello está recibiendo muchos proyectos que no cumplen criterios y necesitan correcciones que alargan el proceso. Díaz Gallego explicó que desde hace un año se están organizando reuniones quincenales entre los técnicos municipales para unificar criterios interpretativos y poder resolver las tramitaciones con una mayor agilidad.