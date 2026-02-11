¿Podría el coruñés Óliver Laxe dirigir a Jacob Elordi? El actor australiano se ofrece

La Academia de Cine de Estados Unidos ha celebrado este martes su tradicional almuerzo con los nominados a los Premios Oscar 2026. En él ha aparecido por primera vez el coruñés Óliver Laxe, además de otros rostros conocidos como Emma Stone, Thimothée Chalamet, Guillermo del Toro o Jacob Elordi.

El elenco de Sinners, encabezado por Michael J. Fox, vivió su gran momento al llegar como la película con más candidaturas a la 98ª edición de los premios.

Por su parte, el coruñés Óliver Laxe, quien está nominado a dos estatuillas por Sirat, tanto a mejor película internacional como a mejor sonido, aprovechó para conversar con celebridades como los mencionados Timotheé Chalamet (nominado por Marty Supreme) o Jacob Elordi (candidato por Frankenstein).

Jacob Elordi y Óliver Laxe durante su conversación / Associated Press/LaPresse

Precisamente el actor australiano, que tiene orígenes vascos, ha elogiado la película de Óliver Laxe tras decir que le gustaría hacer una película en español. "Solo he actuado en australiano", comentó entre risas, antes de indicar que "me gustaría hablar español en una película". Tras ello aclaró que no sabe hablar el idioma de Cervantes aunque el presentador le indicó que no es complicado aprenderlo.

Preguntado por qué películas le impresionaron ha indicado que "una es The Plague, que es una película hermosa, y la otra es Sirat". Sobre el filme de Laxe ha hecho una recomendación. "No lean sobre ella, vayan al cine con un amigo y si puedan vayan a cenar después que van a querer hablar de ella, pero no pregunten antes de ir a verla", a lo que añadió que "vayan a un lugar con gran sonido".