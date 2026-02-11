Los directivos de RRHH y compras lideran los salarios en A Coruña

La fotografía de los salarios en la ciudad de A Coruña para este año confirma una tendencia clara: los puestos directivos ligados a la gestión, la estrategia comercial y la transformación digital siguen copando la parte alta de la tabla retributiva, aunque con un crecimiento mucho más contenido que en los años posteriores al estallido inflacionista. Así lo refleja el Informe de Tendencias Salariales 2026 elaborado por Randstad Research, que analiza bandas salariales por sectores, experiencia y tamaño de empresa en ocho grandes ciudades, entre ellas A Coruña.

El informe concluye que, tras varios años de fuertes ajustes al alza, este será un ejercicio de estabilización salarial. Las empresas priorizan la contención de costes, y los incrementos más relevantes se concentran en áreas con déficit de talento muy específico, como salud, digital avanzado y alta dirección.

Compras y recursos humanos, en la cúspide salarial. Los directores de compras se mantienen como uno de los perfiles mejor remunerados del mercado laboral coruñés. En empresas de tamaño medio y grande, los profesionales con más de seis años de experiencia se mueven en una horquilla que alcanza los 78.000 euros brutos anuales, una cifra ligeramente superior a la del ejercicio anterior y que refleja el peso estratégico de la gestión de proveedores y costes en un contexto de márgenes ajustados.

Los directores de recursos humanos se sitúan también entre los puestos mejor remunerados de A Coruña, con bandas salariales que oscilan entre los 64.000 y los 115.000 euros en los perfiles más experimentados. La función de RRHH ha consolidado su papel más allá de la gestión del personal, incorporando competencias en cultura corporativa, captación de talento y adaptación a modelos híbridos, factores que explican su elevada retribución.

Los perfiles técnicos y operativos registran subidas más contenidas este año

Retail: la comunicación y las ventas mandan. El sector retail —ventas minoristas— sigue siendo uno de los grandes motores del empleo en la ciudad y su área metropolitana, pero también es uno de los más desiguales en términos salariales. En la parte alta, el director de comunicación se consolida como el perfil mejor pagado del sector, con sueldos que pueden llegar a los 83.000 euros para profesionales con más de seis años de experiencia.

También destacan los directores comerciales de retail, que alcanzan los 91.000, mientras que los directores de marketing se mueven en una horquilla entre 72.000 y 83.000 euros. En contraste, los puestos intermedios muestran cifras mucho más moderadas: un comercial senior ronda los 41.000, y un responsable de tienda se sitúa entre los 32.000 y 39.000.

Banca y consultoría: estabilidad con salarios elevados. El sector de banca, seguros y consultoría mantiene una estructura salarial sólida en A Coruña. Los directores comerciales de banca de inversión alcanzan hasta 92.000 euros, mientras que los gestores comerciales de banca privada se sitúan entre 41.000 y 55.000.

En el ámbito de la consultoría, los profesionales con más de seis años de experiencia llegan a los 91.000 euros anuales, una cifra que refleja la alta demanda de perfiles con conocimiento especializado y capacidad para acompañar procesos de transformación empresarial. También los directores de oficina bancaria mantienen salarios elevados, con máximos cercanos a los 69.000 euros.

Digital y e-commerce: sueldos al alza, pero más selectivos. El área de Digital & E-commerce confirma su peso estratégico, aunque el informe detecta una cierta moderación tras los fuertes incrementos de ejercicios anteriores. En el mercado coruñés, el director comercial digital alcanza hasta 96.000 euros y se sitúa entre los perfiles mejor pagados.

Los directores de marketing digital se mueven en una horquilla entre 63.000 y 96.000, mientras que los eCommerce manager senior alcanzan los 63.000. En los escalones intermedios, un account manager digital (gestiona la relación entre una agencia/empresa y sus clientes) puede llegar a los 53.000, y los diseñadores se sitúan entre los 34.000 y los 54.000, en función de la especialización y la experiencia.

Tecnología: liderazgo bien pagado, base contenida. En el sector tecnológico, la brecha salarial entre la dirección y los perfiles técnicos sigue siendo notable. El CIO (responsable tecnológico) de una gran empresa en A Coruña alcanza hasta 80.000 euros, mientras que los desarrolladores de sistemas senior se mueven en un máximo de 63.000.

Los administradores de sistemas se sitúan en una horquilla entre 33.000 y 41.000 euros, cifras que, aunque competitivas, reflejan la contención salarial en los perfiles técnicos frente al fuerte incremento de la demanda.

El sector salud concentra algunos de los salarios más elevados del mercado laboral coruñés

Ingeniería y construcción: gran dispersión salarial. La ingeniería y la construcción presentan una de las mayores dispersiones salariales. Un director de compras del sector puede alcanzar los 81.000 euros, y los directores de construcción se mueven en el rango de los 78.000 en proyectos de gran envergadura. Los jefes de proyecto rondan los 57.000. En el extremo inferior, los arquitectos continúan siendo uno de los colectivos peor remunerados en relación con su nivel de cualificación, con un máximo de 37.000 euros.

Salud: los salarios más altos del mercado. El sector salud concentra algunos de los salarios más elevados del mercado laboral coruñés. Los directores de hospital y directores médicos alcanzan hasta 138.000 euros en perfiles senior, muy por encima de cualquier otro sector analizado. Los coordinadores de servicio sanitario superan los 110.000, reflejo de la creciente complejidad organizativa del sistema sanitario.

Subida por encima del IPC

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,87% en enero, por debajo de la subida del 3,53% registrada en diciembre de 2025, pero cuatro décimas por encima del IPC del primer mes del año.

Con el aumento salarial del 2,87% se produce el primer ascenso por debajo del 3% tras 17 meses consecutivos de incrementos por encima de este porcentaje.

Las organizaciones sindicales y patronales deben negociar este año el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva tras vencer el pasado mes de diciembre el acuerdo hasta ahora vigente, que recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1%