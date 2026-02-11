Las familias del CEIP Wenceslao Fernández Flórez, de A Coruña, se manifiestan de nuevo por el estado del centro

Las familias del colegio Wenceslao Fernández Flórez, en la zona de la Estación de Ferrocarril, volvieron a salir este miércoles a la calle en señal de protesta por el estado "deficiente" del centro. Fue antes del inicio de las aulas esta mañana.

Esta es la segunda protesta que llevan a cabo. "Llueve dentro de las aulas", protestaba una de las madres, que aseguraba el pasado miércoles que en dos clases "hay goteras y cubos" y ahí es "donde los niños dan clase" todos los días. Llevan semanas denunciando "humedades, ventanas en mal estado, grietas y hundimientos en la acera".

A consultas de este periódico la pasada semana, fuentes municipales aseguraban que "el Wenceslao necesita un cambio urgente de cubierta". "No puede seguir así", insistían. La Xunta de Galicia, sin embargo, defendía que "las cuestiones de mantenimiento son competencia municipal".

Noticias relacionadas

Manifestación en el CEIP Wenceslao Fernández Flórez / Carlos Pardellas

Estas protestas se unen a otras reclamaciones de la comunidad educativa, lo que llevó a que la Federación de Asociacións de Nais e Pais de Centros Públicos de A Coruña convocar una manifestación para exigir a la Xunta que corrija las carencias que estos colectivos denuncian. La movilización se realizará el próximo sábado 28 de febrero y partirá de la plaza de Ourense, desde donde discurrirá hasta O Parrote.