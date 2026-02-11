Galigrain ampliará su concesión en Langosteira para construir un edificio de oficinas y un taller
La compañía estibadora, la de mayor presencia y actividad en el puerto exterior, superará los 94.000 metros cuardados
La empresa estibadora gallega Galigrain, del Grupo Nogar, ha solicitado una nueva ampliación de su concesión en el puerto exterior de punta Langosteira para construir un edificio de oficinas e instalaciones complementarias en una superficie de 8.825 metros cuadrados, tal y como publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado. En total, la compañía superará los 94.000 metros cuadrados en el puerto exterior, donde opera como la empresa estibadora con mayor presencia y actividad, con una inversión que asciende hasta los 50 millones de euros, según indica la Autoridad Portuaria.
Con la modificación de la concesión, Galigrain construirá un edificio de tres plantas, en una superficie útil de 728 metros cuadrados, habilitará un taller para el mantenimiento, reparación y lavado de la maquinaria que utiliza en las operaciones de carga y descarga de mercancías, y completará el proyecto con asfaltado de viales y un cierre perimetral.
Dedicada principalmente a las operaciones de productos agroalimentarios, en la actualidad Galigrain completa un sistema de cintas de transferencia que le permite descargar graneles en un circuito cerrado, además de incrementar su productividad y eficiencia ambiental.
Se trata de una compañía familiar fundada por Ceferino Nogueira Rodríguez, que cuenta con terminales portuarias en España, Portugal y Latinoamérica.
