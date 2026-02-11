¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 11 de febrero
Las actividades del Carnaval coruñés ya se cuelan en la programación de ocio junto con otras propuestas que incluyen charlas, presentaciones y más citas para todos los públicos
Mesa redonda sobre mujeres científicas
18.30 horas. El CICA organiza la mesa redonda Ser científica hoxe-retos compartidos, realidades distintas, en la que participarán las investigadores Socorro Castro del CICA, María Suárez Taboada del Citic y María Isabel Martínez Lage del Citeec.
Biblioteca Muncipal Durán Loriga (Durán Loriga, 10)
Primera monografía del Instituto Cornide
19.00 horas. El Instituto Cornide presentará este miércoles su primera monografía titulada O exilio intelectual de Santiago Casares Quiroga. Biblioteca expatriada e ensaios ingleses. Este hablará sobre la figura del abogado y político republicano.
Casa Museo Casares Quiroga (Panaderas, 12)
Presentación de un libro de Jorge Rodríguez
19.30 horas. Jorge Rodríguez Durán presentará su último libro, Carnívoras e domésticas. Esta obra marca la incursión del autor en el microrrelato, y se presenta como un conjunto de historias sobre la vida cotidiana con toques de melodrama.
AC Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)
Pilar Pallarés presenta su último poemario
20.00h. La poeta Pilar Pallarés presentará su último poemario, Contra humana parte, en Portas Ártabras. Además de la autora, participarán en el acto el poeta y escritor, Miguel Sande, y Miguel Anxo Fernán, director de Edicións Espiral Maior.
Portas Ártabras (Sinagoga, 22)
Charla sobre el Carnaval coruñés
20.00 horas. La Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan organiza una conferencia titulada El Carnaval coruñés y sus personajes dentro del ciclo Páginas coruñesas. Carlos Fernández Barallobre será el encargado de dar la charla.
Sporting Club Casino (Real, 83)
