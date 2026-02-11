El 'koruñódromo' volverá a alegrar con música las noches coruñesas de Carnaval

Tras una primera edición con mucho ambiente en la plaza José Sellier, el Koruñódromo volverá en este Carnaval y lo hace, según relatan sus impulsores "con el objetivo de consolidarse como uno de los espacios imprescindibles en A Coruña".

Entre los días 14 y 16 de febrero, la plaza se transformará, tal y como explican, en un "bailódromo de invierno" con una programación continua de música, gastronomía, talleres, actividades y animación para todo tipo de públicos.

Concurso de Disfraces en 2025 / LOC

Esta iniciativa será llevada a cabo por los hosteleros de la plaza José Sellier y la Asociación Soho-Orzán y tiene como vocación posicionar a la ciudad como destino "carnavalero".

Programación

El sábado 14 comenzará con maquillaje para niños y niñas a las 12 horas en el local de Ese Sitio, seguirá una sesión vermú al mediodía en la plaza José Sellier, un taller de repostería de Carnaval en O Pettit y Ese Sitio a las 18.00 horas y sesión de DJs desde lsa 19.30 horas hasta la madrugada. Actuarán Antón, Ces y Rompecinturas Selektor.

El domingo 15 habrá sesión vermú de Carnaval de 13.00 a 20.00 horas, con dos cortadores de jamón profesionales y degustaciones. A continuación, bingo musical, juegos para público familiar y una queimada como cierre de la jornada.

Por último, el lunes 16 habrá sesión de tarde-noche con tres DJs y entrega de premios a los mejores disfraces, tanto en categoría individual como grupo. La entrega de premios será a la medianoche, mientras que desde las 19.00 horas actuarán Kastor, Gorllitox y Vacci b2b Losa.

Viernes en A Revolteira

Además, este viernes, en el espacio autogestionado de A Revolteira, en A Falperra, se invocará a todos los seres de Carnaval para una foliada a cargo de Non Fagas Ruido y las Cantareiras Revolteiras desde las 19.30 horas.