Todo Oído ahora es SiOigo A Coruña: el centro auditivo que muchos conocen cambia de nombre, pero no de personas
La historia detrás del cambio de nombre de un centro auditivo que muchos coruñeses conocen desde hace más de 20 años
B.C.
Durante más de 20 años, Todo Oído ha sido para muchas personas en A Coruña algo más que un centro auditivo. Ha sido un lugar de confianza, de conversaciones sin prisas y de seguimiento cercano. Un espacio donde no hacía falta explicar demasiado porque quien estaba al otro lado ya conocía a cada paciente. Hoy, ese centro inicia una nueva etapa y pasa a llamarse SiOigo A Coruña. Y aunque el nombre cambia, hay algo que permanece intacto: las personas que han estado siempre.
Una decisión para seguir cuidando a los pacientes
Al frente del centro continúa Mari Carmen, responsable y cara visible durante todos estos años. Muchos de sus pacientes conocen bien su historia personal y saben que convivir con una enfermedad rara la ha llevado a replantearse su día a día profesional. No para alejarse de la audiología, sino justo para lo contrario. La decisión de integrarse en SiOigo responde a una idea muy clara: dejar atrás la carga de la gestión diaria para poder centrarse en lo que siempre ha sido su vocación, la atención directa a los pacientes. Con el respaldo de SiOigo, Mari Carmen seguirá dirigiendo el centro y acompañando a quienes confían en ella, al menos hasta su jubilación, con la tranquilidad de no tener que asumir sola toda la parte administrativa. Una historia de compromiso que explica por qué tantos pacientes siguen cruzando la misma puerta, ahora con un nombre nuevo.
El mismo equipo, ahora reforzado
Junto a Mari Carmen continúa Raquel, profesional habitual del centro, a la que se une Estela, reforzando el equipo para ofrecer una atención aún más personalizada y cercana. Un equipo que conoce a sus pacientes, su evolución auditiva y sus necesidades reales. Porque en un centro auditivo no todo es tecnología: la confianza y el trato humano siguen marcando la diferencia. Para quienes quieran comprobar cómo se encuentra su audición o simplemente resolver dudas, el centro ya permite reservar cita para una revisión auditiva gratuita, además de la atención telefónica habitual en el 689 96 92 20 o 881 54 55 30.
Revisión auditiva gratuita y regalo directo
Con motivo de esta nueva etapa, SiOigo A Coruña ofrece revisión auditiva gratuita, sin coste y sin compromiso. Además, quienes acudan al centro para realizar su revisión recibirán un regalo directo, como agradecimiento por su visita. *Promoción sujeta a disponibilidad. Una iniciativa pensada para animar a quienes llevan tiempo sospechando que no oyen como antes, pero aún no se han decidido a dar el paso.
Audífonos en A Coruña con precios claros y financiación a medida
Otro de los pilares de esta nueva etapa es la claridad en los precios. En SiOigo A Coruña se ofrecen soluciones auditivas de última generación, siempre adaptadas a cada persona y explicadas con total transparencia. “Por fin, los precios que querías escuchar” no es solo un lema, sino una forma de trabajar: opciones de financiación a medida, explicaciones claras y acompañamiento durante todo el proceso, desde la primera prueba hasta el seguimiento posterior.
Misma ubicación, nueva imagen… y la misma confianza
El centro mantiene su ubicación en Avenida Fernández Latorre, 44, en una zona céntrica y bien comunicada de A Coruña. La imagen se renueva, el nombre cambia, pero la esencia sigue siendo la misma. La invitación es clara: acercarse, preguntar, revisar la audición y comprobar que, aunque el rótulo sea distinto, la atención de siempre sigue exactamente donde estaba.
- “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
- La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos
- Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
- Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
- El Concello de A Coruña ordena al dueño de un edificio de las galerías de la Marina tomar 'medidas urgentes' ante la caída de piezas a la calle
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero