Una placa renovada recuerda el hogar de Wenceslao Fernández Flórez en A Coruña
El Concello también colocó un distintivo en la puerta cuando se cumplen 141 años de su nacimiento
El Concello ha restaurado la placa conmemorativa de la casa natal de Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964), situada en el número 16 de la calle Torreiro, con el objetivo de preservar la memoria del insigne humorista y periodista de la ciudad. La alcaldesa, Inés Rey, y el presidente de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez, José Luis Castro, visitaron el lugar este miércoles.
Rey ha recordado que "hoy se conmemora el 141 aniversario del nacimiento del periodista en un año especial, en el que celebramos también el centenario de la publicación de Las siete columnas, obra por la que fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura".
Los trabajos incluyeron el saneamiento de la placa conmemorativa existente en la fachada del edificio, situada entre el primer y el segundo piso del inmueble, así como el repintado de las letras, que con el paso del tiempo habían perdido su policromía original. Además, se colocó una nueva placa dedicada en la planta baja del inmueble, en la fachada exterior, con la leyenda: "El pueblo de A Coruña a la memoria del insigne escritor y periodista, Wenceslao Fernández Flórez".
