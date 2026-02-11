Primeros trenes cancelados en A Coruña por el paro de algunos maquinistas en una jornada de huelga también de autobuses

Esta jornada con doble protesta en los transportes en A Coruña --por el inicio de la huelga indefinida de los buses interurbanos y por los paros de algunos maquinistas al persistir la convocatoria de huelga de algunos sindicatos-- ha comenzado con las primeras cancelaciones de servicios ferroviarios en la estación coruñesa. El tren con salida de Vigo a las 08.00h que debía llegar a A Coruña a las 09.29h ha sido cancelado y antes tampoco llegó el que tenía que haber arribado a la estación coruñesa a las 08.18h. Además, los trenes que tenían que haber salido de A Coruña hacia Vigo a las 08.00h y a las 09.00h también se han suspendido, y Renfe recoge en su web y app que se ha cancelado un servicio procedente de Vigo Guixar que llegaría a A Coruña las 11.35h.

Paros de algunos maquinistas

Los usuarios de las rutas de tren canceladas han recibido en sus móviles mensajes informativos en los que Renfe les comunica la suspensión del servicio, atribuida a la huelga, sin ofrecer más alternativa que la posibilidad de cambio o anulación gratuitos del billete. Este es el texto del aviso que ha llegado a los teléfonos de algunos pasajeros afectados: "Como consecuencia de una incidencia operativa derivada de la huelga, tu tren Media Distancia no va a circular y no podemos garantizar un plan alternativo por carretera. Se mantienen habilitados cambios y anulaciones gratuitos.Lamentamos las molestias que esta situación te pueda originar. Estamos trabajando para restablecer la normalidad del servicio lo antes posible. Gracias por tu comprensión".

La incertidumbre acerca de los servicios cancelados por esta huelga deriva de que no todos los trabajadores respaldan la convocatoria debido a que algunos sindicatos se han descolgado del acuerdo para desconvocarla mientras que otros sí han ratificado la suspensión de la huelga, de forma que los trenes circulan o no en función de si el maquinista va o no a la huelga.

Esta situación se da además en una jornada con muchos trenes completos, probablemente por la huelga de buses.

Renfe ya advierte en sus redes sociales que con motivo de la convocatoria de huelga --que persiste por parte de algunos sindicatos a pesar de que otras centrales sindicales han desconvocado el llamamiento a los paros-- no puede garantizar todos los servicios.

Los usuarios de la estación de trenes de A Coruña llegan a la terminal con incertidumbre en una jornada en la que los usuarios del transporte en A Coruña se enfrentarán a una jornada complicada para la movilidad por la coincidencia de los paros en el sector ferroviario sumada al reinicio de la huelga indefinida de autobuses por parte de la CIG, que dificultará los desplazamientos desde la ciudad y su área metropolitana y en general en la provincia.

El conflicto del tren se mantiene vivo pese al pacto alcanzado por los sindicatos mayoritarios, dejando a los viajeros sin la garantía de servicios mínimos ante la convocatoria de las organizaciones minoritarias.

Aunque UGT, CC OO y Semaf desconvocaron tras negociar con el Ministerio, la CGT y el Sindicato Ferroviario mantienen el pulso hasta el miércoles. Juan Francisco Sánchez Losada, coordinador de CGT, denuncia que fueron excluidos de la mesa de negociación pese a representar al 12% del comité. Al no haber servicios mínimos establecidos para estos paros específicos, la circulación de los trenes depende directamente de si el maquinista asignado decide secundar la protesta, lo que impide a Renfe garantizar un horario fiable.

Huelga indefinida de bus

Simultáneamente, el transporte por carretera en la provincia vuelve a tensarse. El sindicato CIG retoma desde hoy la huelga indefinida tras no alcanzarse un acuerdo con la patronal sobre el convenio de transporte de viajeros. Esta paralización afecta a las líneas interurbanas que conectan A Coruña con el resto de la provincia, dejando a miles de usuarios pendientes de una nueva reunión de mediación prevista para este jueves en el Consello Galego de Relacións Laborais.

Noticias relacionadas

Dos horizontes

Mientras los maquinistas críticos mantienen su calendario de paros hasta este miércoles, se espera que el jueves el servicio ferroviario recupere finalmente la normalidad. No obstante, el conflicto del autobús no tiene un final claro y dependerá de los avances en la mesa de negociación.