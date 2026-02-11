Promoción de Entroido: disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

LA OPINIÓN A CORUÑA se suma a las celebraciones del Entroido con una promoción especial que estará activa hasta el próximo martes, 17 de febrero. Los lectores que se suscriban a la edición impresa digital podrán hacerlo con un 50% de descuento sobre la tarifa anual, semestral y la mensual para disfrutar de la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a todo el contenido web sin limitaciones y también a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.

Con esta promoción, la tarifa trimestral tiene un coste de 14,50 euros; la semestral de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral, semestral o anual contratado, la renovación de la suscripción será a precio de la tarifa vigente.

Promoción de Entroido para suscriptores de LA OPINIÓN. / LOC

Ventajas de la edición digital

Con la réplica digital de LA OPINIÓN A CORUÑA los usuarios podrán:

Acceder a la edición impresa desde cualquier dispositivo.

Escuchar las noticias donde y cuando quieras.

Cambiar el tamaño y el tipo de letra.

Cambiar el formato de lectura y ver la edición en papel o de forma interactiva.

Traducir el texto hasta en 22 idiomas.

Comentar y guardar las noticias.

Votar las noticias.

Copiar y pegar la información.

Imprimir páginas o distintos fragmentos de las páginas.

Compartir los contenidos por enlace, mail o redes sociales.

