Promoción de Entroido: disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

Con esta suscripción, los lectores pueden obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos

RAC

LA OPINIÓN A CORUÑA se suma a las celebraciones del Entroido con una promoción especial que estará activa hasta el próximo martes, 17 de febrero. Los lectores que se suscriban a la edición impresa digital podrán hacerlo con un 50% de descuento sobre la tarifa anual, semestral y la mensual para disfrutar de la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a todo el contenido web sin limitaciones y también a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.

Con esta promoción, la tarifa trimestral tiene un coste de 14,50 euros; la semestral de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral, semestral o anual contratado, la renovación de la suscripción será a precio de la tarifa vigente.

Ventajas de la edición digital

Con la réplica digital de LA OPINIÓN A CORUÑA los usuarios podrán:

  • Acceder a la edición impresa desde cualquier dispositivo.
  • Escuchar las noticias donde y cuando quieras.
  • Cambiar el tamaño y el tipo de letra.
  • Cambiar el formato de lectura y ver la edición en papel o de forma interactiva.
  • Traducir el texto hasta en 22 idiomas.
  • Comentar y guardar las noticias.
  • Votar las noticias.
  • Copiar y pegar la información.
  • Imprimir páginas o distintos fragmentos de las páginas.
  • Compartir los contenidos por enlace, mail o redes sociales.

Preguntas frecuentes

  • ¿Qué es la réplica digital y qué ventajas tiene? La réplica digital te permite disfrutar de tu periódico o suplemento de papel tanto en tu ordenador como en tu dispositivo móvil.
  • ¿Hace falta registrarse? Para disfrutar de las ventajas de la réplica digital es necesario registrarse y tener una suscripción de la réplica digital activa. De esta forma podrás acceder a tus compras desde distintos dispositivos.
  • ¿Qué pasa si ya soy suscriptor de edición impresa? Si eres suscriptor de LA OPINIÓN A CORUÑA en edición impresa podrás seguir disfrutando de todo lo mejor como hasta ahora con la ventaja adicional de disfrutar también de tu suscripción a la réplica digital de forma totalmente gratuita y los contenidos web.

