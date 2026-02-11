Tiendas vintage coruñesas ante la reventa de la camiseta de Bad Bunny: "No me entra en la cabeza"

La polémica actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl, el pasado domingo 8 de febrero, fue comentada por algo más que por su apoyo a la comunidad migrante. El emblemático traje color crema que el cantante lució, diseñado por Zara, tuvo la camiseta como protagonista: al puro estilo de jugador de fútbol, un gran 64 se apreciaba en la parte delantera, con la palabra Ocasio guardándole las espaldas en honor a su nombre completo, Benito Antonio Martínez Ocasio.

La mañana del 9 de febrero, trabajadores de la sede de Inditex en Arteixo (A Coruña), comenzaron su jornada con una sorpresa sobre la mesa en forma de camiseta. Bad Bunny agasajó a la plantilla con una prenda idéntica a la que portó él sobre el escenario, junto con una tarjeta de agradecimiento que rezaba: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito".

Tan solo horas después del detalle, empleados de la firma gallega buscaban un plus de sueldo en plataformas como Wallapop o Vinted mediante de la reventa de la camiseta. Desde los 600 euros, los precios ascendían hasta los 30.000.

Las tiendas opinan

"No me entra en la cabeza", comenta Pablo Posse, de Vintage & Coffee. Bajo su punto de vista, le parece arriesgado adquirir la prenda por estos precios, porque cree que Zara la fabricará más adelante. "No creo que deba fabricar un montón de ellas, pero sí una edición limitada, para que sea algo más exclusivo".

En relación a los precios a los que se están vendiendo, Posse reafirma su postura valiéndose de la calidad de la prenda. "Entiendo que no deja de ser 'calidad Zara', que es algo que podemos utilizar todos los días cuando compramos en la tienda. No creo que tenga nada de especial, aunque desconozco cómo está hecha", dice.

No obstante, reconoce que hay públicos para todos los precios. "Como son tan relativos... Además, la gente le pone el precio que considera que vale, y ahí ya no me puedo meter. Aunque yo nunca lo compraría, porque para mí no deja de ser una camiseta", reflexiona. Para Posse la exclusividad vendría, con su consiguiente justificación del coste, si el traje fuera el propio que llevó Bad Bunny en la Superbowl. "Ahí sí adquiriría un valor fuera del normal. Pero si está fabricada en cadenas de montaje, como hacen con todas sus prendas, al final no tiene nada de especial", comenta.

Por su parte, desde El Tendal Vintage, en Emilia Pardo Bazán, estima que la ya tan famosa vestimenta "está copiado de todo lo vintage". En su local ofrecen una amplia variedad de equipación deportiva auténtica que recuerda a la que exhibió el portorriqueño en su concierto. Desde Shaquille O'Neal pasando por el fallecido Kobe Bryant, uno de los percheros de la tienda está cargado de historia deportiva. Son piezas de coleccionismo cuyo precio, que oscila entre los 40 y los 200 euros, depende del jugador, del equipo y del año.

"Se han aprovechado otra vez del pequeño que produce la idea, del pequeño que paga prenda por prenda, que sabe lo que cuesta, y la vendemos a menores precios", explica una trabajadora del negocio, que prefiere permanecer en el anonimato. Para ella, "muchas de las ideas que están saliendo ahora, salen de estas tiendas".

La competencia de las grandes plataformas

Tiendas físicas de segunda mano como Vintage & Coffee o El Tendal Vintage encuentran en los canales de venta en línea un rival directo. "No tienen un alquiler, no tienen un local, no pagan facturas, no tienen que comprar los productos a proveedores, traerlos, pagar transporte, pagar IRPF, trimestres, empleados, Seguridad Social... Entonces, la competencia es muy grande", declara Posse. El por qué del precio de los productos que los comercios físicos ofrecen se explica, según Posse, en todos estos gastos. "Tengo que tener un margen de beneficio que me cubra los gastos y que me dé para vivir yo, que gane algo de dinero".

Sin embargo, también ve una dualidad positiva al auge de este tipo de portales de compraventa. El público se anima, cada vez más, a comprar productos de segunda mano. "Si tú buscas algo en Wallapop o Vinted y no lo encuentras, o desconfías, porque te pueden dar gato por liebre, a lo mejor si te desplazas a una tienda física vintage puedes comprobarlo, tocarlo, que te expliquen cómo es la prenda", comenta.

Para el equipo de El Tendal Vintage, las tiendas físicas ganan al online en la autenticidad, por un lado, porque "estás comprando algo original, en Internet puedes estar pagando 'fakes'". Posse comparte esta afirmación, al ser "muy difícil comprobar si un producto es original por fotos". Es necesario mencionar, asimismo, la diferencia entre moda deportiva federada con respecto al 'merchandising', que se puede encontrar en tiendas de deportes: "Cuando está federado normalmente trae una insignia, eso es que ha entrado en liga". Concuerda con Posse en lo relativo al trato cara a cara con el cliente. "Si vienes aquí te explicamos de qué año es la prenda, su historia", apunta. En este sentido, incluyen en estas piezas históricas, alguna de más de 30 años, una etiqueta ilustrativa con información sobre el jugador y el equipo al que pertenecía, así como los años que estuvo en uso.

Advierte, por otro lado, de la falta de control patente en el mercado digital. A veces, dice, una misma persona tiene diferentes cuentas en las que revende lotes adquiridos por menor coste en comercios físicos. Frente a esta situación, el gremio del mundillo vintage tiene que "viajar, entender este mundo. Por lo cual, tenemos que ver documentales, buscar, escanear, entender la prenda...".

La fiabilidad es otro aspecto a tener en cuenta. Pese haber páginas más seguras que otras, Posse recomienda comprar siempre en persona, y advierte que "siempre hay más fiabilidad en lo que vendemos nosotros a lo que vende un particular. Porque un particular puede venderte algo a través de un alias y desaparece la cuenta, y tú te quedas sin pasta y con una prenda que no se ajusta a lo que te decían".

Con lo que no pueden competir es con la globalidad de la red. Aunque hay prendas de coleccionista en establecimientos tradicionales, "Internet abarca todo el mundo. Puedes comprar ropa en Japón, en Estados Unidos o en Australia. La oferta que puedes encontrar en una tienda física se reduce a lo que tengas en esa tienda", dice Vintage & Coffee.

El cliente vintage

El público que entra a una tienda de segunda mano, según explican en El Tendal Vintage, es muy específico. Es precisamente gracias a la gran especialización de este mercado que no han notado una disminución en sus ventas frente al auge de Vinted o Wallapop. "Al cliente vintage le gusta venir aquí, le gusta buscar, le gusta encontrar", afirman. Al traspasar las puertas de su negocio, el comprador persigue cierto grado de libertad y de "buscar su forma de ser dentro de una prenda", sin atender a cuestiones de tallas o géneros. "Aquí todo es para todos: las faldas se pueden vender tanto para chico com para chica, las sudaderas igual, las beisboleras igual. No trabajamos género", aclaran.

Noticias relacionadas

"Muchas veces buscan el diferenciarse", aseguran, y por eso no creen que su clientela compre la camiseta del cantante, aunque entienden el posible afán reivindicativo contra la política migratoria de Trump detrás del atuendo. "La gente cada vez está más cansada de ir igual, aunque veamos que se llegan a pagar auténticas locuras por prendas que ha sacado Bad Bunny. Pero en la siguiente Super Bowl nadie se va a acordar de ella", manifiestan.