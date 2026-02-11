Todo lo que tienes que saber sobre el Carnaval en A Coruña: horarios, cortes de tráfico, transporte y normas

Llega una de las fiestas más esperadas de A Coruña, el Entroido ya se vislumbra mientras todos los carnavaleros buscan ultimar sus disfraces para esta ocasión. Tras conocer la programación municipal para este año, así como otras iniciativas privadas, el Concello ha publicado el bando que regula las actividades de estas fechas en la ciudad.

En él se detalla desde la ampliación de horarios para los establecimientos de ocio y hostelería a los cortes de tráfico, el plan especial de transporte público o las normas generales a tener en cuenta.

Ampliación de horario

La hostelería podrá organizar fiestas de disfraces, concursos, audiciones musicales, conciertos o similares en el espacio público desde el viernes, a partir de las 22.00 horas hasta terminar el miércoles de Ceniza, día 18. Eso sí, para ello habrá que hacer una comunicación previa al Área de Movilidad municipal.

Por lo tanto, entre esas fechas también se podrá ampliar dos horas el horario de los establecimientos destinados a la hostelería, restauración y ocio.

Cortes de tráfico

Con motivo de los desfiles y actividades, también habrá cortes de tráfico. El viernes 13, para la entronización del Dios Momo se cortará el entorno del Campo da Leña y la Atalaia de San Roque a las 21.00 horas. El sábado 14 será el concurso de comparsas y carrozas, por lo que se cortará desde las 17.30 horas las calles Juana de Vega, plaza de Mina, Cantones y acceso a María Pita.

Para el Martes de Carnaval, día 17 de febrero, se cortará de manera gradual a partir de las 13.30 horas la calle Panaderas, el Campo da Leña, la calle San Xoán, la calle San Xosé y la Rúa da Torre, así como calles de su entorno para el Andar do Entroido y los diversos concursos.

Por último, el Miércoles de Ceniza, para el desfile del entierro de la Sardina y la desentronización del Dios Momo se cortará desde el Circo de Artesáns hasta la playa de Santo Amaro a partir de las 20.30 horas.

Transporte público

Para intentar reducir la utilización de vehículos particulares, desde la Compañía de Tranvías se reforzarán las líneas de bus que afectan a Monte Alto, Orillamar y su entorno. Habrá más vehículos de las rutas 1, 1A, 6, 7 y 21. Asimismo, la línea 11 funcionará hasta las 23.30 horas, momento en el que saldrá por última vez antes de ir a Cocheras desde As Lagoas - Monte Alto. Además, las noches del viernes 13, sábado 14, lunes 16 y martes 17 estarán operativas las líneas de bus nocturno.

Noticias relacionadas

Puntos Violetas

Los Puntos Violetas, espacios seguros que se coordinan con las fuerzas de seguridad para ofrecer información a la ciudadanía y atención integral a adolescentes y mujeres ante situaciones de violencia machista. El Concello ha informado de que instalará dos puestos, aunque no ha especificado dónde estarán. El horario de atención será de 22.00 a 2.00 horas el sábado 14 y de 19.00 a 23.30 horas el martes 17.