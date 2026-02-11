Cinco vuelos sufren desvíos y cancelaciones en Alvedro por el fuerte viento

El paso de la borrasca Nils por A Coruña está dejando numerosas incidencias, entre las que destacan desvíos y cancelaciones de conexiones aéreas, cortes de tráfico por incidencias provocadas por el viento y asistencias técnicas de los bomberos en diversas localizaciones de la ciudad donde se han registrado desprendimientos en fachadas y caídas de carteles o señales. Este miércoles está activo la alerta naranja por temporal costero y por vientos que podrían llegar a alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

Alerta naranja en el litoral de A Coruña. / EP

Hasta el momento, en el aeropuerto de Alvedro se ha cancelado un vuelo de Iberia procedente de Madrid, una salida de Air Europa programada para las 21.10 horas y otros dos, desde Londres y Madrid, han sufrido desvíos. En concreto, el vuelo AEA7235 que regresaba desde Madrid no ha podido aterrizar en A Coruña y ha tenido que volver al aeropuerto de Barajas por ráfagas de viento de más de 40 nudos. También el vuelo VLG6018 que viajaba desde Londres ha sido desviado a Santiago ante la imposibilidad de aterrizar en Alvedro. Además, tanto la ida del vuelo IB459 que conecta Madrid con A Coruña como la vuelta han sido canceladas por la previsión del viento, así como el vuelo de Air Europa a Madrid que tenía previsto salir a las 21.10 horas.

Desprendimientos y cortes de tráfico

En plaza de Pontevedra, operarios municipales se han movilizado para retirar de la calzada varias tablas desprendidas de la fachada de un edificio en obras. También por caídas de cascotes en tejados y fachadas, así como por señales y pancartas derrumbadas, los bomberos de A Coruña se han desplazado para realizar asistencias técnicas en la avenida de Glasgow, calle Manuel Piñeiro Pose y Antonio Ríos y a la tercera ronda, donde la Policía Local mantiene un tramo cortado a la circulación, en dirección salida, debido a una incidencia ocasionada por el viento.

Retirada de tablas caídas a la calzada por el viento en la plaza de Pontevedra. / LOC

También el viento ha levantado en la tarde este miércoles la cubierta de la piscina municipal en Abegondo, según ha informado el Concello. La estructura quedó "totalmente destrozada" tras caer parte de la infraestructura en el camino de atrás, aunque no se produjeron daños personales.

La alerta naranja por viento ha llevado a varios ayuntamientos a tomar medidas de precaución ante el fuerte viento. En A Coruña, se han cerrado los parques y jardines, los accesos a las playas y la Torre de Hércules.

Estas restricciones se unen a las decretadas ayer por la Xunta, que suspendió toda la actividad en el exterior de los centros escolares y la deportiva en el exterior en los municipios afectados. También está suspendida toda la actividad deportiva federada en el mar.

Noticias relacionadas

Esta noche, a partir de las 23.00, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevará el aviso en el litoral a rojo, con peligro extraordinario, en el noroeste de A Coruña, donde se esperan olas de hasta nueve metros y vientos de hasta fuerza 9.