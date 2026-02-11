Las viviendas turísticas suben en A Coruña en febrero, a las puertas de la campaña de inspección del Concello

En febrero de 2026, el número de pisos turísticos dados de alta en el registro de la Xunta volvió subir en A Coruña. Es un incremento somero, pues pasaron de 1.332 en enero a 1.340, pero rompe una racha de cuatro meses de descensos y muestra que los efectos de la ordenanza municipal aprobada el año pasado para limitarlos aún no está teniendo efectos generalizados: en junio del año pasado, cuando se aprobó, las viviendas de uso turístico eran unas 1.400. Pero el Gobierno local considera que más de 700 de ellas no respetan la normativa y deben cerrarse. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó este martes que las viviendas de uso turístico son "as que menos cumpren" con el pago de la tasa turística que desde septiembre abonan sus usuarios y los de los hoteles, y que en conjunto tampoco están sometiéndose a la "regularización" que les exige el Concello. Según afirmó, habrá un "plan de inspección" de los pisos turísticos con "persoal que estará adicado especificamente a esta tarefa" y que vigilará que respeten la normativa coruñesa.

En años pasados, las viviendas de uso turístico abrieron en la ciudad sin trámites al Ayuntamiento, inscribiéndose en el registro de la Xunta. Pero el Concello, tras años sin regulación, adoptó el criterio de que están sometidos a las restricciones que establece el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para establecimientos, y por lo tanto, con carácter general, no pueden establecerse fuera de edificios dedicados exclusivamente a ellas, bajos o primeros pisos que no tengan una vivienda bajo ellos. Esto, como adelantó en su momento este diario, obligará a clausurar gran cantidad de pisos, y, según afirmó en diciembre el edil de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, de los pisos existentes 747 no cumplen los requisitos para estar abiertos. Ese mes el Concello había establecido 54 procedimientos disciplinarios. En octubre se había llegado a la veintena de clausuras, doce de ellas definitivas, si bien el Ayuntamiento no ha suministrado a este diario datos actualizados.

La ordenanza de junio pretendía regularizar la situación de los pisos, y tras su aprobación el Concello exige que las viviendas de uso turístico que abran en la ciudad reciban un permiso municipal. En diciembre, según Díaz Gallego, solo se habían recibido 212 solicitudes. El Ayuntamiento rechaza que los pisos turísticos establecidos en años pasados tengan derechos adquiridos, y, según el concejal de Urbanismo, los que no se adecuen al PGOM "no son legales y tienen que desaparecer en los próximos meses". Algo a lo que, presumiblemente, contribuirá la campaña que anunció Rey. En enero, el Concello anunció que reforzaría el personal del servicio municipal de Urbanismo para la puesta en marcha de un programa temporal, con una previsión de tres años, para agilizar la tramitación de los expedientes relativos a los pisos turísticos. La alcaldesa, Inés Rey, detalló que se destinarían algo más de 700.000 euros, para incorporar a cuatro nuevos profesionales.

Pero, aunque la aprobación de la nueva normativa no ha reducido de manera significativa el número de pisos turísticos, sí que parece haber estabilizado su número, que hasta el año pasado crecía año a año de manera muy importante. En febrero de 2018 las viviendas de uso turístico no llegaban a las 150, pero en el mismo mes de 2019 la cifra rozaba las 260, y un año después, a las puertas del covid, era de 384. En febrero de 2021 se alcanzaron las 457 y al año siguiente la cifra ya se acercaba a las 600, para llegar a las 729 en 2023. En 2024 se dio un salto importante, con 1.216 pisos turísticos registrados en febrero, y doce meses después, poco antes de la aprobación de la ordenanza, eran 1.351, una cifra que solo ha bajado en once en el año siguiente. Mientras socialistas y nacionalistas apuestan por restringir el número de viviendas de uso turístico, el PP se opuso a la ordenanza, al igual que la agrupación gallega de dueños de pisos turísticos, Aviturga, que ha llevado la normativa a los tribunales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre del año pasado la zona de la ciudad que tenía más proporción de pisos turísticos es la sección que engloba la calle Real, parte de la Marina, la Galera y San Andrés y vías como Olmos o Álvaro Cebreiro. Siempre según estas estadísticas, que no cuentan todos los pisos del registro de la Xunta, en esta zona las viviendas de uso turístico suponen prácticamente el 5% de los pisos totales.

El Gobierno local, que aprobó la normativa con el respaldo del BNG, afirma que la limitación de los pisos turísticos reducirá la presión sobre el mercado de alquiler convencional. El grupo municipal del PP se opuso a la normativa, y presentó una pregunta oral para el pleno de este jueves preguntando al Gobierno local por qué "considera prioritario reforzar el servicio de Urbanismo para controlar a los propietarios de viviendas de uso turístico, destinando 700.000 € para contratar personal, en vez de para agilizar los plazos de concesión de licencias".

Oposición de los dueños

También se ha opuesto a la ordenanza la asociación gallega de propietarios de pisos turísticos, Aviturga, que llevó la ordenanza a los tribunales y afirma que antes de establecer esta norma habría que modificar el PGOM. Este, que lleva más de una década en vigor, no figuran las viviendas turísticas como tales, si bien el Concello las asimila a otros establecimientos de cara al público.

Fuentes de la entidad señalan que no tienen "datos para valorar" si las viviendas de uso turístico coruñesas están cumpliendo o no el pago de la tasa turística, pues dicen desconocer "el número de viviendas que han obtenido la aprobación municipal para funcionar", y de esas, que "serán pocas", en estos meses "posiblemente muchas estén dedicadas a estudiantes", dado que hay pisos turísticos que se dedican al alquiler de temporada en invierno. Sobre la campaña de inspección, Aviturga insiste en que "se están vulnerando derechos de propietarios" que abrieron en años pasados, antes de que el Concello empezase a aplicar el criterio de que se les debían aplicar las restricciones del PGOM como a negocios. La ordenanza, recuerda la entidad, está recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) "a la espera de que salga la sentencia", puesto que desde Aviturga no están "de acuerdo en que se persiga" al sector.

Más camas en VUT que en hoteles en Galicia

Las viviendas de uso turístico (VUT) se han multiplicado en toda Galicia, en especial en las áreas de veraneo, y en varios segmentos de la costa las plazas en pisos destinados a albergar visitantes ya duplican a las de hoteles y hostales. Es el caso de la Mariña lucense, donde en noviembre había disponibles 2.405 camas en establecimientos tradicionales y 6.732 en VUT. En la Costa da Morte, la oferta de pisos turísticos asciende ya a 7.785 plazas, frente a 2.154 de los hoteles. En esta zona del litoral se encuentra el municipio con más proporción de viviendas destinada al uso turístico, Fisterra: el 6,3% de los inmuebles de la localidad se dedican a este negocio. En Sanxenxo el porcentaje alcanza el 5,5%.

Noticias relacionadas

En el conjunto de las Rías Baixas, la costa desde Muros hasta A Guarda, en noviembre los hoteles y pensiones sumaban cerca de 15.900 camas. Pero las viviendas de uso turístico superaban la cifra ampliamente, con un total de 38.558 plazas ofertadas. Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 las VUT gallegas bajaron de manera importante, un 22%, muy por encima de la media española del 12%. Aun así, continúan sumando 1,5 camas por cada una de los hoteles, y solo catorce municipios gallegos, ninguno en la comarca coruñesa, no cuentan con VUT.