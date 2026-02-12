Los accesos a la intermodal de A Coruña entran en la recta final

Aunque la intermodal entrará en funcionamiento, si se cumplen las últimas previsiones, a final de año, los accesos a la estación, de los que se encarga el Concello, ya han entrado en su fase final. Un paseo por las avenidas de Arteixo y A Sardiñeira permite hacerse una idea de cómo va a saber la nueva distribución.

En este momento, según fuentes municipales, la actuación está ejecutada "en un 85%". Estos días, los trabajos se centran en la ejecución de aceras y en la instalación de semáforos en la avenida de Arteixo, donde a continuación se procederá con los trabajos de pavimentación de la calzada que también se extenderán al tramo final del nuevo vial que conecta con A Sardiñeira. Esta zona ya se puede ver junto al polideportivo, aunque todavía tiene vallas que no permiten el paso.

El Concello había anunciado que esta conexión tendría que estar acabada en el primer trimestre de 2026, por lo que está dentro de plazo.

Después solo quedarán pendientes las tareas finales correspondientes a la señalización, trabajos de jardinería e instalación de mobiliario urbano en toda esta zona.

La estación de bus, terminada

Junto al edificio Aliko, los vehículos ya pueden circular con normalidad por la nueva rotonda. Justo ahí, una rampa, ya terminada, dará acceso a los autobuses que accedan a la estación, también acabada. La Xunta, que asumió la construcción de esta terminal, informa de que la obra fue recepcionada dentro del plazo establecido de 30 diciembre para finalización y 30 enero para liquidación de la obra. Ahora, informan, "se está trabajando con el Concello tanto en la puesta en marcha como en la reorganización de líneas interurbanas", ya que el Concello es concesionaria de la actual estación de bus.

Plataforma de la estación de bus, con la de tren al fondo / Casteleiro

El cartel de la terminal está colocado y desde la acera ya se puede ver la plataforma sobre la que circularán los buses y las líneas que delimitan los espacios de estacionamiento.

Previsiblemente, la entrada en funcionamiento de la intermodal incrementará el tráfico en la zona. Xunta, Adif y Concello, a propuesta de este último, pusieron sobre la mesa el proyecto para construir una pasarela elevada sobre la estación que permita el paso de viandantes, bicis y coches entre las avenidas de A Sardiñeira y del Ferrocarril. Aunque aún no hay acuerdo definitivo, la inversión entre las tres administraciones superaría 17 millones de euros y podría ser una realidad en 2030. La propuesta sigue en estudio.