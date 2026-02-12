Apenas ha pasado 'Nils' y ya llega otra borrasca: ¿afectará 'Oriana' a A Coruña?

El impacto de la borrasca Nils en A Coruña, con alerta naranja por fuertes vientos y aviso rojo por olas de hasta 9m, ha dejado múltiples indicencias en la ciudad y su comarca tras un miércoles marcado sobre todo por las rachas de un vendaval que ha obligado a desviar vuelos en Alvedro, a cerrar un tramo de la tercera ronda debido a los daños en un pórtico de señalización vertical y a intervenir a los bomberos en múltiples puntos de la ciudad y la comarca donde han caído árboles, se han desprendido elementos de fachadas o se han visto arrastrados numerosos elementos de mobiliario urbano con riesgo de suponer un peligro para la cudadanía en la vía pública. La Policía Local de A Coruña confirma esta mañana que la tercera ronda sigue cortada en sentido salida así que no se pueden incorporar vehículos desde la rotonda del pavo real, y no se prevé la reapertura al tráfico como mínimo hasta las 09.00 horas, aunque esta previsión podría retrasarse.

La noche ha sido tranquila para los Bomberos de A Coruña tras una jornada, la de ayer, con un reguero continuo de servicios por asistencias para saneamiento de tejados, caída de cables, señales, pancartas y carteles y hasta un desprendimiento en la calle Hospital. En la comarca, las incidencias más relevantes han sido el levantamiento de la cubierta de la piscina de Abegondo y numerosas intervenciones de los bomberos del Servicio Municipal de Emerxencias de Oleiros por la caída de árboles o su retirada como medida de prevención para evitar riesgos para la población.

Nils apenas se ha despedido cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya avisa de la llegada de otra borrasca atlántica, Oriana, que se convierte en la novena borrasca de alto impacto en lo que va de 2026 --y decimoquinta desde que empezó la temporada de otoño-invierno--, así que a la vista de esta advertencia nos preguntamos cómo va a afectar a A Coruña. Tras el paso de Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Nils, ahora amenaza Oriana y al hartazgo por tantos días seguidos de lluvia y temporal en Galicia se suma la incertidumbre sobre los efectos de este nuevo frente de inestabilidad atmosférica en un territorio que apenas de recupera de una borrasca para recibir a la siguiente.

Cargando previsión del tiempo...

¿Cómo va a ser el impacto de Oriana en A Coruña y el resto de Galicia? Los modelos de la Aemet indican que este sistema provocará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas entre el viernes y el sábado. Entrará esta noche por el oeste peninsular y durante la jornada del viernes reactivará las precipitaciones en diversos puntos de la península. "Oriana puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre", afirman desde la entidad.

Los pronósticos apuntan a que esta borrasca podría descargar con fuerza especialmente en la fachada mediterránea. Todo parece indicar que tras la despedida de Nils, Oriana tomará el protagonismo a partir del viernes y se extenderá como mínimo hasta el sábado, aunque en A Coruña será precisamente el sábado el día con mayor estabilidad atmosférica en las últimas semanas.

De momento hoy en A Coruña persiste el aviso naranja de la Aemet en el litoral --y en toda la costa gallega-- por olas que en las primeras horas del día todavía podrían alcanzar los 8 metros aunque la previsión es que la altura de ola descienda hasta los 6 metros, y rachas de viento que pueden alcanzar los 60 km/h. La Aemet rebaja mañana la alerta en la franja costera a nivel amarillo y así seguirá el domingo. Tanto hoy como mañana serán días con alta probabilidad de chubascos en A Coruña y en el resto de Galicia y las temperaturas se mantendrán este jueves entre los 12 y los 16 grados pero para el viernes bajan los termómetros y en la ciudad coruñesa marcarán mínima de 9 grados y máxima de 13, según la previsión de la Aemet.

El sábado Meteogalicia prevé la apertura de claros durante la segunda mitar de la jornada. Los termómetros seguirán en valores parecidos a los del viernes y, tras el paréntesis sin lluvias que previsiblemente se dará en A Coruña durante la tarde del sábado, el domingo vuelven a aumentar las probabilidades de precipitaciones. Meteogalicia adelanta que a partir del domingo Galicia se mantendrá bajo la influencia de las altas presiones con vientos del suroeste, así que la concurrencia de lluvias volverá a ser alta en la mitad oeste de Galicia, con temperaturas en progresivo ascenso después del descenso que notaremos sobre todo el viernes y el sábado.

La Aemet indica que Oriana abandonará la península Ibérica después del sábado y se desplazará hacia Italia. A corto plazo, no se vislumbra la llegada de más borrascas atlánticas aunque la situación podría cambiar en próximas actualizaciones.

Noticias relacionadas

Desde que ha empezado el año, España ha vivido una decena de borrascas de gran impacto y con nombre propio. Francis llegó con frío y nieve para empezar el año. El seis de enero, para Reyes, llegó Goretti. El 16 del mismo mes Harry, el 20 Ingrid, el 25 Joseph y el 27 Kristin. El 2 de febrero llegó Leonardo, el 5 Marta, el 10 Nils y entre hoy y mañana parece que llegará Oriana. A falta de análisis más exhaustivos, por ahora todo apunta a que este año estamos ante una de las temporada de borrascas más convulsas registradas en mucho tiempo en España.